Ключевые моменты:

Рада приняла закон о налогообложении доходов через цифровые платформы.

Продажа личных вещей до 2000 евро в год не будет облагаться налогом.

Новые правила заработают не раньше 2027 года.

Закон о «налоге на OLX»: что изменится

9 июня Верховная Рада приняла законопроект №15111-д о налогообложении цифровых платформ. Документ касается как украинских, так и международных онлайн-сервисов — в том числе площадок для объявлений, аренды жилья, перевозок, доставки и других услуг.

За принятие закона проголосовал 241 народный депутат.

Изначально законопроект вызвал активные обсуждения, поскольку предполагал более жёсткий контроль за доходами пользователей цифровых платформ. Но ко второму чтению документ заметно изменили.

Из финальной версии убрали нормы о раскрытии банковской тайны и обязательном открытии специальных счетов.

Также отдельно прописали, что сотрудничество между платформой и пользователем не будет автоматически считаться трудовыми отношениями.

Нужно ли платить налог за продажу вещей на OLX

Один из главных вопросов — что будет с обычными людьми, которые продают свои вещи через интернет.

В законе предусмотрели необлагаемый лимит — до 2000 евро в год для продажи товаров через цифровые платформы. Это означает, что разовые продажи личных или подержанных вещей не будут автоматически считаться предпринимательской деятельностью и не попадут под налогообложение.

По словам народного депутата Руслана Горбенко, если объём таких продаж превысит примерно 100 тысяч гривен в год, тогда может применяться модель налогообложения по схеме «5+5» в тестовом формате.

При этом если доход превысит установленный законом лимит, налоговые обязательства будет рассчитывать уже сама налоговая служба — без обязательной подачи декларации со стороны граждан.

Когда заработают новые правила

Несмотря на принятие закона, изменения не вступят в силу сразу. В документе предусмотрено, что запуск новых механизмов возможен не раньше января 2027 года.

При этом полноценная работа системы зависит от международного обмена данными и заключения необходимых соглашений с платформами.

Поэтому, как отмечают участники обсуждения закона, полноценный запуск новых правил может сместиться ближе к 2028 году.