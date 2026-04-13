Ключевые моменты:

Во время ремонта на Дерибасовской обнаружили подземную арочную конструкцию.

Находка может относиться к инженерным сооружениям конца XIX – начала XX века.

Эксперты призывают провести дополнительное исследование объекта.

Неожиданная находка в центре Одессы

В ходе ремонтных работ коммунальные службы вскрыли часть покрытия на улице Дерибасовской и обнаружили под землей фрагмент старого сооружения. По предварительным данным, речь идет не о современных коммуникациях, а о капитальной кирпичной конструкции с арочной кладкой из ракушечника.

Об этом сообщил предприниматель Дмитрий Казавчинский, отметив, что подобные элементы характерны для инженерных решений конца XIX – начала XX века.

Такие конструкции могли использоваться как подземные галереи, коллекторы, винные подвалы или хозяйственные помещения исторической застройки.

По его мнению, обнаруженная арка может являться частью старого подвала, складского помещения, дренажной или канализационной системы либо элементом подземной инфраструктуры исторического центра города.

«Одесса снова напоминает: под ногами может быть больше, чем кажется», — отметил бизнесмен и призвал не ограничиваться засыпкой участка, а провести хотя бы базовое исследование находки, чтобы определить ее происхождение и возможную историческую ценность.

В свою очередь ректор Южноукраинского педагогического университета имени Ушинского Андрей Красножон, который неоднократно участвовал в археологических исследованиях в центре Одессы, отметил, что говорить о значимости объекта преждевременно — сначала необходимо точно определить его привязку к местности и провести детальное изучение.

