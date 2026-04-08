Ключевые моменты:

Более 47 тыс. семей в Одесской области получили свет после атак и непогоды.

ДТЭК подключили 21 тыс. домохозяйств после вражеского удара.

957 домов еще без электричества — работы продолжаются на сложных участках.

Ураганы и атаки оставили без света почти тысячу домохозяйств

Ремонтные бригады Одесщины работают непрерывно, чтобы возобновить электроснабжение после вражеского удара по энергетической инфраструктуре и сильной непогоде.

В общей сложности, за прошедшие сутки специалисты вернули свет в дома более 47 тысяч семей в регионе.

Напомним, что после последней атаки на объекты энергетики ДТЭК уже подключили 21 тысячу домохозяйств. Сейчас ведутся работы на самых сложных участках. Однако без электричества остаются 957 домов. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы их заживить как можно быстрее, с учетом рисков безопасности.

Стоит отметить, что 6 апреля ураган сильно повредил сети в Подольском районе. По состоянию на утро питание восстановили для 26,5 тысяч семей, а бригады продолжают подключать еще 1,1 тысяч клиентов, которые до сих пор обесточены из-за погодных условий.

Также специалисты просят жителей избегать приближения к линиям электропередач и сразу уведомлять службы об обнаруженных обрывах.

Напомним, на Одесскую область надвигается циклон Rapunzel. Ожидается похолодание из-за арктического воздуха. Возможны дожди, порывистый ветер и заморозки до -3°С.