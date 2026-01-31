Согласно распоряжению «Укрэнерго» 1 февраля 2026 года, по всей Украине по команде диспетчера вводятся графики почасовых отключений электроэнергии. В Одесской области частично, а в самой Одессе и ряде районов продолжатся аварийного обесточивания.

В ДТЭК Одесские электросети опубликовали графики на завтра:

 

Также в компании напомнили, что 30-31 января в Подольском, Раздельнянском, Белгород-Днестровском, Березовском и Одесском районах, в частности, в Одессе, произошло большое количество аварий из-за непогоды. 

Где проверить актуальные графики и отключения

Проверить актуальные данные жители Одессы и области могут:

