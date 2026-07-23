Ключевые моменты:

После украинских ударов по российским танкерам перебои с поставками топлива в РФ начали уменьшаться, однако дефицит и высокие цены сохраняются.

Российские власти почти полностью запретили экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива, а также начали субсидировать импорт дизеля из Беларуси.

В ночь на 23 июля под Воронежем прогремели взрывы. По данным открытых источников, вероятной целью атаки мог стать логистический центр Wildberries, однако официального подтверждения этому нет.

Владимир Путин больше не рассматривает вариант возвращения Украине части оккупированных территорий в рамках потенциального мирного соглашения.

Кремль намерен сохранить под своим контролем захваченные районы Сумской и Харьковской областей в качестве так называемых «буферных зон».

Украинские удары по танкерам изменили ситуацию на топливном рынке РФ

После нескольких недель острого дефицита бензина и дизельного топлива в отдельных регионах России начали появляться первые признаки стабилизации. По оценкам аналитиков, это связано с изменением тактики украинских сил, которые в последнее время сосредоточились на ударах по российским судам в Черном море, а не по крупным нефтеперерабатывающим заводам.

В начале июля украинские силы атаковали ряд ключевых российских нефтеперерабатывающих предприятий, включая Омский НПЗ. Однако уже в период с 8 по 20 июля основными целями стали морские суда, связанные с Россией.

По информации Генерального штаба ВСУ, за это время были поражены как минимум 124 судна, из которых 89 — танкеры. Такое изменение приоритетов позволило российской нефтеперерабатывающей отрасли активнее проводить ремонт поврежденных предприятий.

Объем переработки нефти в России в июле снизился до 3,511 млн баррелей в сутки — это самый низкий показатель с мая 2002 года.

На фоне топливного кризиса российское правительство почти полностью запретило экспорт бензина, дизельного и авиационного топлива.

Кроме того, Москва впервые с начала полномасштабной войны ввела механизм субсидирования импорта дизельного топлива. Основным поставщиком остается Беларусь, чьи нефтеперерабатывающие заводы работают на российской нефти.

Россия остается одним из крупнейших мировых экспортеров дизельного топлива. Аналитики EA Analytics прогнозируют, что сокращение российского экспорта продлится как минимум до конца лета, что может повлиять на мировой рынок нефтепродуктов.

В то же время независимых данных, полностью подтверждающих заявления российских властей о стабилизации ситуации, пока нет. По оценкам экспертов, даже после частичного восстановления работы заводов объемы переработки остаются примерно на 35% ниже сезонной нормы, поэтому дефицит и высокие цены на топливо могут сохраняться еще несколько месяцев.

Под Воронежем прогремели взрывы: под ударом мог оказаться крупный логистический центр Wildberries

В ночь на 23 июля Воронежскую область России атаковали беспилотники. После полуночи в районе Воронежа прогремела серия взрывов, а местные жители сообщали о работе систем противовоздушной обороны и пожаре.

По данным российских мониторинговых ресурсов, а также украинских OSINT-сообществ Exilenova+ и Supernova+, одной из вероятных целей атаки стал логистический комплекс маркетплейса Wildberries.

По сообщениям российских СМИ и свидетельствам местных жителей, удар мог прийтись по логистическому комплексу Wildberries, расположенному возле села Александровка Новоусманского района, примерно в 10 километрах от Воронежа.

Логистический центр был открыт в ноябре 2025 года. Его площадь составляет около 156 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций в строительство, согласно открытым данным, достиг 11 миллиардов рублей.

На момент публикации официального подтверждения поражения именно этого объекта нет.

За последние дни, по информации открытых источников, атакам также подверглись несколько крупных логистических центров Wildberries — в Краснодаре, Невинномысске, Электростали под Москвой, Армавире и возле Тамбова.

Сообщается, что после этих ударов отдельные логистические комплексы временно прекратили работу, что могло привести к значительным финансовым потерям компании.

При этом аналитики отмечают, что подобные логистические центры используются не только для хранения и доставки гражданских товаров, но могут применяться и для накопления грузов двойного назначения. Официальных подтверждений использования именно этого комплекса в военных целях на данный момент нет.

Путин изменил позицию по переговорам: Bloomberg раскрыл новые планы Кремля

Президент России Владимир Путин больше не рассматривает возможность возвращения Украине части оккупированных территорий в рамках потенциального мирного соглашения. Вместо этого в Кремле намерены сохранить под своим контролем захваченные районы Сумской и Харьковской областей, используя их в качестве так называемых «буферных зон».

В Москве больше не рассчитывают на сценарий, который, по словам источников Bloomberg, ранее обсуждался после встречи Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске.

Источники утверждают, что в Кремле ожидали: под давлением Вашингтона Украина согласится отказаться от оставшейся части Донецкой области, а Россия взамен вернет оккупированные районы Сумской и Харьковской областей. При этом американская сторона неоднократно отрицала существование каких-либо подобных договоренностей.

Как отмечает Bloomberg, дополнительным фактором стала поддержка Дональдом Трампом законопроекта, инициированного покойным сенатором Линдси Грэмом. Документ предусматривает введение пошлин до 100% для крупнейших импортеров российской нефти и газа.

По словам источников агентства, это решение стало одним из факторов, повлиявших на пересмотр позиции Кремля относительно возможных переговоров.

По данным Bloomberg, теперь российское руководство намерено прежде всего установить полный контроль над территорией Донецкой области и лишь после этого возвращаться к переговорному процессу.

Один из источников агентства сообщил, что Министерство обороны РФ рассчитывает завершить захват региона до конца 2026 года. В то же время, по информации Bloomberg, часть представителей российского военного руководства считает такие сроки малореалистичными и допускает, что полностью оккупировать Донецкую область Россия сможет не раньше 2027 года.

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