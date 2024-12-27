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Задержанный одесский экс-военком снова может выйти на свободу — названо условие

Задержанный одесский экс-военком снова может выйти на свободу — названо условие

Экс-начальника Одесского областного ТЦК и СП Евгения Борисова снова отправили под стражу с возможностью выйти под залог. Но на этот раз его увеличили до 402 миллионов гривен.

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Об сообщает Государственное бюро расследований.

В среду, 25 декабря, правоохранители задержали Евгения Борисова в Киеве после того, как его выпустили под залог в 39 млн гривен. По информации правоохранителей, бывший военком планировал скрываться и выехать за границу.

Печерский суд Киева избрал меру пресечения бывшему начальнику Одесского областного ТЦК. Его в очередной раз отправили в СИЗО с возможностью внести залог в сумме 402 миллиона грн.

Ему объявили два новых подозрения: в препятствовании работе ВСУ и служебном подлоге.

По данным следствия, Борисов оформил небоевую травму как боевую, получив более 165 тысяч гривен в апреле и июне 2022 года.

Также ГБР расследует уголовное производство по подозрению бывшего военкома в организации легализации средств, полученных преступным путем по части 3 статьи 27 и частью 3 статьи 209 УК Украины.

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Напомним, роскошная вилла на испанском курорте и автомобили семьи бывшего начальника Одесского ТЦК Евгения Борисова перешли в управление АРМА.

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ
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