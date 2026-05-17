Ключевые моменты:
- 18 мая в Одессе и области объявлено штормовое предупреждение.
- Ожидаются кратковременные дожди, грозы и шквалы до 15–18 м/с.
- Жителей города призывают ограничить передвижение и не оставлять авто под деревьями и электросетями.
- Из-за шторма в Черном море растет минная опасность — возможный дрейф морских мин к побережью.
Погода в Одессе
По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, в течение суток в Одессе переменная облачность, ожидается кратковременный дождь с грозой. Ветер северо-западный, 7–12 м/с, однако во время грозы возможны шквалы до 15–18 м/с.
Температура воздуха в городе ночью будет 12–14°C, днем воздух прогреется до 19–21°C. Температура морской воды – 13–14°C.
Погода в Одесской области
По области также прогнозируют переменную облачность, местами кратковременные дожди и грозы. Ночью столбики термометров покажут 9–14°C, днем – до 24°C. На автодорогах в ночное и утреннее время возможна дымка, видимость кое-где снизится до 1–2 км.
В связи с ухудшением погодных условий городские власти призывают одесситов и гостей города быть максимально внимательными: по возможности ограничить передвижение по городу, особенно это касается пожилых людей, детей и беременных женщин. Во время сильного ветра советуют не ходить под деревьями, рекламными конструкциями и линиями электропередачи, а также не оставлять автомобили под деревьями или возле дождеприемников.
Отдельно в мэрии отметили опасность пребывания у моря. Из-за шторма в Черном море растет минная опасность — существует риск срыва морских мин с якорей и их прибиение к побережью или дрейфование вдоль берега.
