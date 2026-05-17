Ключевые моменты:
- 17 мая ожидается магнитная буря с К-индексом 5.
- Возможны скачки давления, усталость и бессонница.
Магнитная буря 17 мая: чего ждать украинцам
По прогнозам Meteoagent и British Geological Survey, в воскресенье магнитная активность достигнет уровня G1 с возможными кратковременными усилениями до G2.
Это означает, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии из-за активного солнечного ветра и вспышек на Солнце.
Бури уровня G2 считаются умеренно сильными. В такие дни метеозависимые люди часто жалуются на:
- головную боль;
- слабость;
- скачки артериального давления;
- раздражительность;
- бессонницу и усталость.
Особенно внимательно к самочувствию советуют относиться пожилым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.
Что советуют врачи во время магнитной бури
Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, врачи рекомендуют:
- больше отдыхать;
- избегать стрессов и переутомления;
- пить достаточно воды;
- сократить употребление кофе, алкоголя и энергетиков;
- соблюдать режим сна;
- чаще бывать на свежем воздухе.
Также людям с проблемами давления советуют внимательнее следить за своим состоянием в течение дня.
