магнитные бури

Ключевые моменты:

  • 17 мая ожидается магнитная буря с К-индексом 5.
  • Возможны скачки давления, усталость и бессонница.

Магнитная буря 17 мая: чего ждать украинцам

По прогнозам Meteoagent и British Geological Survey, в воскресенье магнитная активность достигнет уровня G1 с возможными кратковременными усилениями до G2.

Это означает, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии из-за активного солнечного ветра и вспышек на Солнце.

Бури уровня G2 считаются умеренно сильными. В такие дни метеозависимые люди часто жалуются на:

  • головную боль;
  • слабость;
  • скачки артериального давления;
  • раздражительность;
  • бессонницу и усталость.

Особенно внимательно к самочувствию советуют относиться пожилым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Что советуют врачи во время магнитной бури

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, врачи рекомендуют:

  • больше отдыхать;
  • избегать стрессов и переутомления;
  • пить достаточно воды;
  • сократить употребление кофе, алкоголя и энергетиков;
  • соблюдать режим сна;
  • чаще бывать на свежем воздухе.

Также людям с проблемами давления советуют внимательнее следить за своим состоянием в течение дня.

