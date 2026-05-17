17 мая ожидается магнитная буря с К-индексом 5.

Возможны скачки давления, усталость и бессонница.

Магнитная буря 17 мая: чего ждать украинцам

По прогнозам Meteoagent и British Geological Survey, в воскресенье магнитная активность достигнет уровня G1 с возможными кратковременными усилениями до G2.

Это означает, что магнитосфера Земли будет находиться в возбужденном состоянии из-за активного солнечного ветра и вспышек на Солнце.

Бури уровня G2 считаются умеренно сильными. В такие дни метеозависимые люди часто жалуются на:

головную боль;

слабость;

скачки артериального давления;

раздражительность;

бессонницу и усталость.

Особенно внимательно к самочувствию советуют относиться пожилым людям и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания.

Что советуют врачи во время магнитной бури

Чтобы легче перенести период повышенной солнечной активности, врачи рекомендуют:

больше отдыхать;

избегать стрессов и переутомления;

пить достаточно воды;

сократить употребление кофе, алкоголя и энергетиков;

соблюдать режим сна;

чаще бывать на свежем воздухе.

Также людям с проблемами давления советуют внимательнее следить за своим состоянием в течение дня.

