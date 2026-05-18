Ключевые моменты:

В Одессе из-за атаки дронов пострадали 11-летний мальчик и 59-летний мужчина.

В Киевском и Приморском районах зафиксированы попадания в жилые дома.

Один частный дом полностью разрушен, в других повреждены крыши, фасады и окна.

Повреждения также получили городской лицей, детский сад и объекты инфраструктуры.

В ночь на понедельник, 18 мая 2026 года, страна-агрессор Россия вновь атаковала Одессу ударными беспилотниками. Под ударами оказались Киевский и Приморский районы города.

По уточненной информации областных и городских властей, зафиксированы попадания БпЛА в три жилых дома. Один одноэтажный дом в Приморском районе полностью разрушен. В нескольких трехэтажных зданиях уничтожены крыши, повреждены фасады и выбиты окна.

После ударов возникли локальные пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Также повреждения получили здания городского лицея и детского сада.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, в результате атаки пострадали два человека – 11-летний мальчик и 59-летний мужчина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Уже под утро враг атаковал объекты инфраструктуры. Информации о пострадавших в результате этих ударов пока не поступало.

На местах работают экстренные службы и коммунальные бригады. В городе развернули оперативные штабы, где жители поврежденных домов могут подать заявки на получение помощи. Правоохранители документируют последствия очередной атаки РФ против мирного населения.

