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Суд в Одесской области приговорил 46-летнего жителя Измаила к пожизненному лишению свободы.

В августе 2025 года мужчина, убегая от полицейских, открыл по ним огонь.

В результате стрельбы погиб 45-летний старший лейтенант полиции Михаил Сорока.

Раненый полицейский успел открыть ответный огонь, что помогло задержать нападающего.

Экспертизы подтвердили, что оружие было незаконно переработано, а боеприпасы самодельными.

Смертельная стрельба в Измаиле

В Одесской области суд признал виновным 46-летнего жителя Измаила, который в 2025 году во время бегства от стражей порядка смертельно ранил полицейского и открыл огонь по его напарнику.

Событие произошло 5 августа 2025 года на окраине Измаила. Во время патрулирования стражи порядка остановили водителя мопеда, нарушившего правила дорожного движения. Вместо выполнения законных требований полицейских, мужчина резко изменил направление движения и попытался убежать.

Во время бегства он не справился с управлением и свалился с мопеда. После этого достал оружие и открыл стрельбу по служебному автомобилю и полицейским.

В результате нападения смертельное ранение получил 45-летний старший лейтенант полиции Михаил Сорока. Несмотря на полученное ранение, правоохранитель успел открыть ответный огонь, ранив нападающего. Это позволило его коллеге задержать вооруженного мужчину.

На месте происшествия следователи изъяли переработанное огнестрельное оружие, самодельные боеприпасы, стреляные гильзы и другие вещественные доказательства.

Проведенные экспертизы подтвердили, что оружие было незаконно переработано, а боеприпасы изготовлены самодельным способом. Также специалисты установили, что обвиняемый был вменяемым и полностью осознавал свои действия во время нападения.

Мужчина лишь частично признал вину, однако суд пришел к выводу, что это была его линия защиты. В материалах дела также указано, что в ходе следствия он подтвердил: постоянно носил с собой оружие и готов был применить его против полицейских или военнослужащих ТЦК в случае проверки или попытки его остановить.

По результатам рассмотрения дела суд признал 46-летнего жителя Измаила виновным по всем инкриминируемым статьям Уголовного кодекса Украины и назначил ему пожизненное лишение свободы. Кроме того, осужденный должен возместить более 142 тысяч гривен процессуальных расходов, связанных с проведением судебных экспертиз.

В настоящее время приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке.

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