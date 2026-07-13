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В Любашевскую громаду «на щите» возвращается павший защитник Украины Александр Носенко.

Воин был уроженцем села Бобрик Второй, родился 24 января 1988 года.

Погиб 11 марта 2025 во время выполнения боевого задания на Сумщине.

В день похорон в Любашевской громаде объявят День траура.

О дате и времени прощания с Героем сообщат дополнительно.

Вечная память Герою

Любашевская громада получила еще одно трагическое известие с фронта. Домой на щите возвращается уроженец села Бобрик Второй, старший солдат Александр Носенко, отдавший жизнь, защищая Украину.

Александр Носенко родился 24 января 1988 года, проходил службу механиком-водителем 1-го танкового взвода 1-й танковой роты танкового батальона одной из воинских частей.

Александр Носенко погиб 11 марта 2025 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Журавка Сумского района Сумской области.

В Любашевской общине выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего защитника, отдавшего свою жизнь за независимость, свободу и будущее Украины.

В день похорон Героя в Любашевской поселковой территориальной общине объявят День траура. О дате и времени церемонии прощания сообщат дополнительно.

Светлая память и вечное уважение Защитнику Украины.

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