Ключевые моменты:
- В Любашевскую громаду «на щите» возвращается павший защитник Украины Александр Носенко.
- Воин был уроженцем села Бобрик Второй, родился 24 января 1988 года.
- Погиб 11 марта 2025 во время выполнения боевого задания на Сумщине.
- В день похорон в Любашевской громаде объявят День траура.
- О дате и времени прощания с Героем сообщат дополнительно.
Вечная память Герою
Любашевская громада получила еще одно трагическое известие с фронта. Домой на щите возвращается уроженец села Бобрик Второй, старший солдат Александр Носенко, отдавший жизнь, защищая Украину.
Александр Носенко родился 24 января 1988 года, проходил службу механиком-водителем 1-го танкового взвода 1-й танковой роты танкового батальона одной из воинских частей.
Александр Носенко погиб 11 марта 2025 во время выполнения боевого задания вблизи населенного пункта Журавка Сумского района Сумской области.
В Любашевской общине выразили искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего защитника, отдавшего свою жизнь за независимость, свободу и будущее Украины.
В день похорон Героя в Любашевской поселковой территориальной общине объявят День траура. О дате и времени церемонии прощания сообщат дополнительно.
Светлая память и вечное уважение Защитнику Украины.
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