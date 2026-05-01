Ключевые моменты:

Юноша из Одесской области согласился поджигать дорогие авто за деньги после предложения в мессенджере.

В Болграде он поджег два автомобиля Mercedes-Benz во дворах многоэтажек.

Пожары ликвидировали спасатели, люди не пострадали, авто получили значительные повреждения.

Обещанного вознаграждения (1000 долларов) поджигатель не получил, но продолжил сотрудничество с куратором.

Потом поехал в Харьков, где начал готовить теракт по указаниям того же куратора.

Поджоги без оплаты

В Одесской области правоохранители разоблачили юношу, который за вознаграждение поджег два автомобиля премиумкласса. Кроме того, впоследствии он присоединился к подготовке еще одного преступления.

По информации пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в конце прошлого года парень получил в мессенджере предложение заработка — поджигать дорогие авто. Он согласился на такую ​​»работу».

Впоследствии в городе Болград он выбрал два автомобиля марки Mercedes-Benz, припаркованные во дворах многоэтажных домов. Злоумышленник заранее подготовился, приобрел бутылки с легковоспламеняющейся смесью и ночью поджег машины.

Как сообщают правоохранители, оба пожара ликвидировали спасатели ГСЧС. Люди не пострадали, однако транспортные средства получили значительные повреждения. Размер нанесенного ущерба устанавливается.

Правда, за выполнение задания новолуние не заплатили. Несмотря на это, он продолжил сотрудничество с куратором.

После поджогов в Болграде фигурант отправился в Харьков, где по указаниям того же куратора начал готовиться к террористическому акту. Однако благодаря совместной спецоперации правоохранителей Одесщины и Харьковщины злоумышленника удалось задержать и предотвратить преступление.

В Харьковской области ему уже объявили подозрение в подготовке теракта, предусматривающего до 12 лет лишения свободы. Также в Одесской области его подозревают в умышленном повреждении имущества путем поджога. В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

