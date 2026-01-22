Ключевые моменты:

Встреча Федорова с волонтером Сергеем Стерненко.

Стерненко – советник по повышению использования БпЛА на фронте.

Приоритеты Минобороны: базовое обеспечение дроновых подразделений, систематизация поставок.

Что известно

Министр обороны Михаил Федоров встретился с волонтером Сергеем Стерненко, который недавно разговаривал с Президентом. Стороны договорились об углублении сотрудничества по реализации ключевых задач.

Теперь Сергей Стерненко будет занимать должность советника Федорова по вопросам повышения использования беспилотников (БпЛА) на фронте. Его опыт будет способствовать воплощению совместного видения усиления эффективности дроновых подразделений.

Министерству обороны определены приоритетные направления для немедленной работы. Первый – базовое обеспечение дроновых подразделений ресурсами. Снабжение оружия необходимо систематизировать, чтобы военные получали надежную и действенную технику, которая работает непосредственно на передовой.

Второй фокус — аналитика и повышение эффективности, где ключевую роль будет играть экспертиза Стерненко. Сейчас всего 50 из 400 подразделений обеспечивают около 70% всех поражений врага.

Цель – быстро развить оставшиеся 350 подразделений и значительно увеличить масштабы уничтожения российских сил. Для этого планируется дополнительное обучение, анализ операций, обмен опытом, а также усовершенствование процессов на основе данных с фронта и отзывов военных.

Федоров и Стерненко разделяют общее видение эффективности дроновых подразделений. Ожидается, что они помогут каждому экипажу достичь нового уровня результативности.