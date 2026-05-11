Ключевые моменты:
- 11 мая 2026 года мощные магнитные бури не прогнозируются.
- Наибольшая активность ожидается утром (до 2,67 балла) и поздним вечером (около 2,0 балла).
- Метеозависимым людям и имеющим хронические заболевания советуют внимательнее следить за самочувствием.
Что говорят цифры?
Специалисты оценивают состояние магнитного поля посредством индекса Kp. Для понимания: подлинная магнитная буря (уровень G1) начинается только тогда, когда этот показатель достигает 5 баллов. 11 мая значения Kp будут колебаться в пределах от 1,33 до 2,67, что считается слабым или вообще незаметным возмущением.
Наиболее «активными» периодами суток могут стать:
- Утро (с 06:00 до 12:00): ожидается небольшой подъем до 2,67 балла.
- Поздний вечер (после 21:00) активность составит около 2,0 баллов.
- Оставшееся время магнитное поле Земли будет находиться в состоянии покоя, поэтому за работу навигации, связи или электросетей можно не волноваться.
Большинство людей даже не заметят космические колебания. Однако метеозависимым лицам и людям с хроническими заболеваниями следует быть более внимательными к себе.
