Ключевые моменты:

8 мая ожидается повышенная геомагнитная активность и вероятность слабой магнитной бури.

Наиболее неспокойной магнитосфера будет в первой половине суток.

Метеозависимым людям советуют избегать стресса и больше отдыхать.

Прогноз магнитных бурь на 8 мая 2026 года

Согласно данным спутниковых систем мониторинга космической погоды, в пятницу, 8 мая 2026 года, ожидается умеренная солнечная активность. Геомагнитное поле будет колебаться в пределах 3-4 баллов, что соответствует умеренным возмущениям магнитосферы.

Наиболее ощутимые возмущения прогнозируются в период с 06:00 до 12:00. К вечеру интенсивность бури пойдет на спад, однако метеозависимые люди могут ощущать отголоски солнечного ветра вплоть до конца суток.

При этом ученые отмечают: вероятность полноценной магнитной бури 8 мая оценивается примерно в один шанс из трех. Еще примерно такая же вероятность приходится на слабые геомагнитные возмущения.

Что такое магнитная буря

Магнитные бури возникают из-за вспышек и выбросов энергии на Солнце. Потоки заряженных частиц достигают магнитного поля Земли и вызывают его колебания. В такие периоды некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, раздражительность или скачки давления.

Как защититься во время магнитных бурь

Врачи советуют в дни повышенной солнечной активности соблюдать щадящий режим:

больше отдыхать и высыпаться;

избегать стрессов и переутомления;

пить достаточно воды;

ограничить употребление кофе, алкоголя и тяжелой пищи;

чаще бывать на свежем воздухе.

Особенно внимательными к самочувствию рекомендуют быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

