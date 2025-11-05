Море в Одессе осенью

Ключевые моменты:

  • Завтра, 6 ноября 2025, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.
  • Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов тепла, днем – 12–14 градусов.
  • Ветер северо-восточный, 9–14 метров в секунду.
  • По Одесской области в этот день также будет облачно с прояснениями, без осадков.
  • Температура ночью 5–10 градусов тепла, днем 11–16 градусов.
  • Видимость на автодорогах хорошая.

Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября

В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 8-10, днем – 12-14 градусов выше нуля.

Прогноз погоды в Одесской области на 6 ноября

По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.

Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.

Температура ночью 5-10, а днем 11-16 градусов тепла. На автодорогах области видимость хорошая.

Автор фото – Анна Баратынская

