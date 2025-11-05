Ключевые моменты:
- Завтра, 6 ноября 2025, в Одессе ожидается облачная с прояснениями погода без существенных осадков.
- Температура воздуха ночью составит 8–10 градусов тепла, днем – 12–14 градусов.
- Ветер северо-восточный, 9–14 метров в секунду.
- По Одесской области в этот день также будет облачно с прояснениями, без осадков.
- Температура ночью 5–10 градусов тепла, днем 11–16 градусов.
- Видимость на автодорогах хорошая.
Прогноз погоды в Одессе на 6 ноября
В Одессе завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 8-10, днем – 12-14 градусов выше нуля.
Прогноз погоды в Одесской области на 6 ноября
По Одесской области завтра облачно с прояснениями. Без существенных осадков.
Ветер северо-восточный, 9-14 м/с.
Температура ночью 5-10, а днем 11-16 градусов тепла. На автодорогах области видимость хорошая.
Автор фото – Анна Баратынская
