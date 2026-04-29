Горсовет взялся за заброшенные авто в Одессе
Одесский городской совет установил порядок осуществления самоуправляющегося контроля за состоянием благоустройства в отношении покинутых транспортных средств.
В результате комиссия проверила Хаджибейский, Пересыпский и Приморский районы Одессы.
В ходе обследования обнаружили транспортные средства с признаками брошенных по следующим адресам:
- ул. Мечникова, 108 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- Итальянский бульвар, 6 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Святослава Караванского (Жуковского), 14 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Святослава Караванского (Жуковского), 4 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Маразлиевская, 62 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- пров. Староконный, 14-16 – УАЗ452В, д/н 262-66ОЕ;
- ул. Южная, 1 – ВАЗ 2103, д/н ВН7506ВТ;
- ул. Владислава Бувалкина, 15 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Ярослава Баиса, 20 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Ак. Заболотного/Ак. Сахарова, 22 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- Фонтанская дорога, 15а – Ford Fiesta 1.1, д/с 025-32ТС;
- ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 68 – ЗАЗ, д/н с8060ОТ;
- ул. Героев Крут, 8 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 5А – марка неизвестна, д/н отсутствует.
Владельцев этих автомобилей просят обратиться в соответствующие подразделения Одесского городского совета по адресу: Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 18. Контактный телефон 705-98-07. Следует подтвердить право собственности или пользования и урегулировать вопросы размещения ТС.
