Старое авто в одесском дворе

Ключевые моменты:

  • Комиссия Одесского горсовета обследовала Хаджибейский, Пересыпский и Приморский районы, обнаружив 14 заброшенных транспортных средств.
  • Адреса авто.
  • Владельцев просят обратиться в городской совет.
  • Без действий — санкции: эвакуация на штрафплощадку полиции с оплатой расходов по действующему Порядку благоустройства.

Горсовет взялся за заброшенные авто в Одессе

Одесский городской совет установил порядок осуществления самоуправляющегося контроля за состоянием благоустройства в отношении покинутых транспортных средств.

В результате комиссия проверила Хаджибейский, Пересыпский и Приморский районы Одессы.

В ходе обследования обнаружили транспортные средства с признаками брошенных по следующим адресам:

  • ул. Мечникова, 108 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • Итальянский бульвар, 6 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Святослава Караванского (Жуковского), 14 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Святослава Караванского (Жуковского), 4 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Маразлиевская, 62 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • пров. Староконный, 14-16 – УАЗ452В, д/н 262-66ОЕ;
  • ул. Южная, 1 – ВАЗ 2103, д/н ВН7506ВТ;
  • ул. Владислава Бувалкина, 15 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Ярослава Баиса, 20 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Ак. Заболотного/Ак. Сахарова, 22 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • Фонтанская дорога, 15а – Ford Fiesta 1.1, д/с 025-32ТС;
  • ул. Алексея Вадатурского (Маршала Малиновского), 68 – ЗАЗ, д/н с8060ОТ;
  • ул. Героев Крут, 8 – марка неизвестна, д/н отсутствует;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 5А – марка неизвестна, д/н отсутствует.

Владельцев этих автомобилей просят обратиться в соответствующие подразделения Одесского городского совета по адресу: Одесса, ул. Богдана Хмельницкого, 18. Контактный телефон 705-98-07. Следует подтвердить право собственности или пользования и урегулировать вопросы размещения ТС.

