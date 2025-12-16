Ключевые моменты:

  • Продолжаются аварийно-ремонтные работы.
  • Отключение воды до 18:00-20:00 в зависимости от адреса.

Когда появится вода в кранах

По информации «Инфоксводоканала», до 18:00 вода отсутствует по адресам:

  • ул. Академика Заболотного, 41-55,
  • ж/м Крыжановка, 1–3,
  • Десантный бульвар, 2-18,
  • ул. Крымская, 60-70,
  • ул. 40 лет обороны Одессы, 8,
  • ул. Семена Палия, 80-90.

К 19:00 водоснабжение планируют возобновить по следующим адресам:

  • ул. Академика Королева, 21–37,
  • Люстдорфская дор., 155,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.

К 20:00 вода появится:

  • по ул. Ефимова, 34–42,
  • ул. Бреуса, 59-61/8,
  • ул. Ивана Фунтова, 13–27, 40в.

