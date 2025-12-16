Ключевые моменты:
- Продолжаются аварийно-ремонтные работы.
- Отключение воды до 18:00-20:00 в зависимости от адреса.
Когда появится вода в кранах
По информации «Инфоксводоканала», до 18:00 вода отсутствует по адресам:
- ул. Академика Заболотного, 41-55,
- ж/м Крыжановка, 1–3,
- Десантный бульвар, 2-18,
- ул. Крымская, 60-70,
- ул. 40 лет обороны Одессы, 8,
- ул. Семена Палия, 80-90.
К 19:00 водоснабжение планируют возобновить по следующим адресам:
- ул. Академика Королева, 21–37,
- Люстдорфская дор., 155,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 4-14.
К 20:00 вода появится:
- по ул. Ефимова, 34–42,
- ул. Бреуса, 59-61/8,
- ул. Ивана Фунтова, 13–27, 40в.
