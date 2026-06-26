Ключевые моменты:

В Одессе произошел конфликт между мужчиной и представителями ТЦК при выгуле собаки.

По словам очевидцев, собаку затащили в микроавтобус за поводок.

Джек-рассел-терьера нашли примерно в 500 метрах от места инцидента с травмой лапы.

Владелица сообщила, что пес находится под наблюдением ветеринаров и готовится к операции.

Одесский областной ТЦК официально не комментировал информацию об инциденте.

Мужчина убежал, а собака оказалась в бусе ТЦК

На Адмиральском проспекте в Одессе произошел конфликт с участием сотрудников ТЦК и мужчины, выгуливавшей собаку. По словам очевидцев, во время инцидента травмы получило животное.

Свидетели рассказывают, что люди в форме пытались задержать мужчину. Во время столкновения ему удалось покинуть место происшествия, однако, как утверждают очевидцы, собаку затащили в микроавтобус за поводок.

Впоследствии джек-рассел-терьер нашли около 500 метров от места конфликта. У животного обнаружили травму лапы.

По словам владелицы животного, пса зовут Тито, пока он находится дома под наблюдением ветеринаров. По предварительным данным, у собаки диагностировали травму коленного сустава, животное готовят к операции.

В социальных сетях прокомментировавшая инцидент одесситка Татьяна утверждает, что мужчина не убегал, а вступил в стычку с людьми в форме. По ее словам, после этого собаку отвезли в микроавтобусе, а впоследствии оставили примерно в полукилометре от места происшествия.

Пока в Одесском областном ТЦК официально не комментировали информацию об инциденте.

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Источник: Думская