Ключевые моменты:

Магнитосфера Земли будет находиться в состоянии затишья.

В среду магнитных бурь не ожидается, Kp-индекс будет низким.

Воздействие на технику и связь полностью отсутствует.

Магнитные бури 8 июля 2026: прогноз для метеочувствительных

По обновленным данным Центра прогнозирования космической погоды NOAA (SWPC), геомагнитная обстановка будет оставаться спокойной и благоприятной. Прогнозируемый Kp-индекс в течение всех суток будет колебаться в пределах 1–2 баллов.

Поскольку геомагнитный фон в среду будет низким, большинство людей не испытают никаких изменений в самочувствии. День отлично подходит для активной работы, путешествий и физических нагрузок.

Однако врачи напоминают, что общее состояние организма летом часто зависит не только от Солнца, но и от земной погоды, в частности, от сильной жары или резких перепадов атмосферного давления.

Даже при спокойном геомагнитном поле не стоит забывать о базовых правилах летнего сезона:

соблюдайте питьевой режим,

избегайте длительного пребывания под прямым солнцем в пиковые часы,

контролируйте артериальное давление, если у вас хронические сердечно-сосудистые заболевания.

Специалисты отмечают, что солнечная активность может изменяться достаточно быстро. Если на поверхности Солнца произойдет внезапная мощная вспышка, прогноз будет скорректирован в течение суток. Пока поводов для паники нет — среда обещает быть максимально спокойной.

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