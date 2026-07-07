Ключевые моменты:

На 7 июля сильных магнитных бурь не прогнозируется, ожидается спокойный геомагнитный фон.

Максимальный прогнозируемый индекс Kp составит около 2-3, что соответствует слабым геомагнитным возмущениям или их отсутствию.

Прогноз космической погоды может меняться по мере поступления новых данных.

Прогноз магнитных бурь на 7 июля 2026 года

По предварительным данным специалистов по космической погоде, сегодня, во вторник, 7 июля, магнитосфера Земли останется спокойной. Максимальный прогнозируемый индекс геомагнитной активности Kp составит около 2-3, что значительно ниже уровня, при котором фиксируются магнитные бури.

Это означает, что серьезных геомагнитных возмущений в течение дня не ожидается. Незначительные колебания магнитного поля возможны, однако они находятся в пределах нормы и не относятся к категории магнитных бурь.

Вместе с тем специалисты напоминают, что прогнозы космической погоды носят предварительный характер. Из-за изменения солнечной активности они могут корректироваться даже за несколько часов до начала суток.

Что такое магнитные бури и как от них защититься

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце и связанных с ними потоков заряженных частиц, которые достигают магнитного поля Земли. Во время сильных геомагнитных возмущений некоторые люди могут жаловаться на головную боль, усталость, сонливость, перепады артериального давления или ухудшение общего самочувствия. При этом ученые отмечают, что влияние магнитных бурь на здоровье человека остается предметом исследований.

Чтобы легче перенести периоды повышенной геомагнитной активности, врачи рекомендуют:

соблюдать привычный режим сна;

пить достаточное количество воды;

избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок;

больше времени проводить на свежем воздухе;

не забывать о назначенных лекарствах при хронических заболеваниях.

Особенно внимательными к своему самочувствию стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

Вас заинтересует: Тепловой и солнечный удар: одесский врач объяснила, как защитить себя на пляже и в городе.