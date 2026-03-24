Ключевые моменты:

Сегодня, 24 марта, ожидается магнитная буря слабого или умеренного уровня.

Наиболее ощутимое влияние прогнозируется в первой половине дня.

Метеозависимым людям стоит быть внимательными к самочувствию.

Магнитные бури: прогноз на 24 марта 2026

Во вторник, 24 марта, Земля начнет постепенно выходить из зоны влияния мощного солнечного ветра. По данным профильных лабораторий, индекс геомагнитной активности составит 4 балла, что соответствует «желтому» уровню (возбужденная магнитосфера). Это уже не разрушительный шторм, который мы наблюдали накануне, но все еще ощутимый фон для тех, кто чувствителен к перепадам космической погоды.

Основная активность придется на первую половину дня, после чего магнитосфера начнет стабилизироваться.

Чем опасны магнитные бури

Магнитные бури – это возмущения магнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце. Во время таких периодов в атмосферу поступает поток заряженных частиц, который и влияет на геомагнитную обстановку.

У чувствительных людей в такие дни могут наблюдаться головная боль, усталость, раздражительность, скачки артериального давления и проблемы со сном. Особенно осторожными стоит быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как защититься от влияния магнитных бурь

Врачи рекомендуют в такие дни больше отдыхать, избегать стрессов и чрезмерных физических нагрузок. Важно соблюдать водный баланс, высыпаться и по возможности проводить больше времени на свежем воздухе.

Также стоит ограничить кофеин и алкоголь, а при ухудшении самочувствия – иметь под рукой необходимые лекарства и следовать рекомендациям врача.