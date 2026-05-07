Ключевые моменты:

Прогнозируется умеренная геомагнитная активность до 4 баллов по K-индексу.

Существенных магнитных бурь не ожидается, но магнитосфера будет возбуждённой.

Метеочувствительные люди могут ощущать недомогание.

Магнитная буря 7 мая: прогноз и уровень активности

В четверг, 7 мая 2026 года, на Земле прогнозируется умеренная геомагнитная активность. По данным наблюдений, интенсивность колебаний будет варьироваться от слабой до умеренной, с пиковыми значениями до 4 баллов по K-индексу.

Несмотря на повышение активности, сильных магнитных бурь не ожидается. Магнитосфера Земли будет находиться в возбуждённом состоянии, что связано с влиянием солнечного ветра.

За последние сутки солнечная активность оставалась низкой: на Солнце зафиксировали одну вспышку класса B и две вспышки класса C, которые не оказывают значительного воздействия на Землю. В ближайшее время также прогнозируется низкий уровень активности, однако сохраняется вероятность вспышек более высокого класса.

Специалисты отмечают, что вероятность слабого геомагнитного шторма составляет около 15%. При этом в периоды повышенной активности некоторые люди могут испытывать ухудшение самочувствия.

Как геомагнитные колебания влияют на самочувствие

Среди возможных симптомов — головная боль, скачки артериального давления, повышенная утомляемость и нарушения сна. Особенно внимательными к своему состоянию стоит быть людям с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Чтобы снизить влияние геомагнитных колебаний, рекомендуется соблюдать режим сна, пить достаточное количество воды и избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок. Также важно иметь под рукой необходимые лекарства, назначенные врачом.

