Ключевые моменты:

Сильные магнитные бури 23 апреля не прогнозируются;

Геомагнитная активность ожидается на низком уровне;

Как защитить себя от влияния магнитных бурь на организм.

Прогноз магнитных бурь на 23 апреля 2026 года

По актуальным данным мониторинга солнечной активности, 23 апреля геомагнитное поле Земли останется стабильным. Уровень возмущений будет находиться в пределах нормы, без значительных всплесков.

Это означает, что большинство людей не почувствуют влияния космической погоды. Лишь у особо чувствительных людей возможны незначительные изменения самочувствия, но в целом день ожидается спокойным.

В то же время, по прогнозам синоптиков, в этот день в Одессе и области прогнозируются опасные погодные условия. Синоптики предупреждают о сильном ветре и повышенной опасности на побережье Черного моря.

Что важно знать о магнитных бурях

Магнитные бури – это возмущения геомагнитного поля Земли, вызванные вспышками на Солнце и потоками солнечного ветра. Мощность таких явлений классифицируется по К-индексу: показатели от 2 до 4 считаются умеренными, а от 5 до 9 – это уже полноценные штормы, способные влиять на технику и самочувствие.

Как защитить себя

Предупреждения о бурях крайне важны для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями, так как в такие периоды повышается риск инфарктов и инсультов. Чтобы минимизировать негативное влияние, эксперты (на основе общих рекомендаций в области здравоохранения) советуют:

следить за прогнозами, чтобы заранее контролировать факторы риска;

ограничить физические нагрузки и избегать стрессовых ситуаций в дни повышенной активности;

поддерживать водный баланс и соблюдать режим сна;

иметь под рукой необходимые лекарства, если вы страдаете хроническими заболеваниями.

А еще легче переносить любые колебания геомагнитной активности очень помогают пешие прогулки, например, по одесскому бульвару Военно-морских сил.