Ключевые моменты:

7 июня ожидается спокойная геомагнитная обстановка без магнитных бурь.

Ночью возможно незначительное повышение активности до 3,5–3,7 балла (Kp), не являющееся магнитной бурей.

Серьезное влияние на здоровье людей и работу средств связи не прогнозируют.

Чего ждать

7 июня 2026 геомагнитная ситуация будет оставаться преимущественно спокойной, поскольку специалисты не прогнозируют возникновение сильных или умеренных магнитных бурь. Незначительное повышение активности до уровня 3,5–3,7 балла (индекс Kp) возможно только ночью, в период с 00:00 до 03:00, что по международным стандартам считается лишь повышенным фоном и не дотягивает до уровня настоящей бури, начинающейся с 5 баллов.

В течение дня возмущения постепенно утихнут до показателей 2,0–2,3, а вечер будет максимально стабильным, поэтому риска работы средств связи или здоровья большинства людей нет.

Несмотря на благоприятный прогноз, метеочувствительные лица могут испытывать легкую усталость, сонливость или головную боль из-за ночных колебаний, поэтому в это воскресенье стоит отдать предпочтение спокойному отдыху.

Для поддержания хорошего самочувствия специалисты советуют обеспечить себе полноценный сон продолжительностью 7–8 часов, пить достаточно чистую воду, избегать чрезмерных физических нагрузок и отказаться от лишнего стресса.

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