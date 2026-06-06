Ключевые моменты:

Снижение интенсивности: 6 июня мощность магнитной бури упадет.

Прогноз на ближайшие дни: окончательное затишье ожидается 7 июня.

Несмотря на ослабление шторма, сохраняется вероятность головных болей, сонливости и обострения хронических заболеваний.

Магнитные бури 6 июня: влияние на самочувствие

Согласно данным мониторинга, 5 июня Украину накрыла очень сильная магнитная буря, мощность которой выросла почти до семи баллов.

Столь резкий скачок произошел после периода низкого уровня активности и может быть связан с недавними вспышками на Солнце, вероятность которых в эти дни оставалась высокой (до 60% для вспышек класса М).

В субботу, 6 июня, геомагнитный фон станет спокойнее: ожидается, что буря ослабнет до 4 баллов. Полная стабилизация обстановки прогнозируется на воскресенье, 7 июня, когда мощность шторма составит всего 3 балла.

Хотя интенсивность падает, влияние на человеческий организм все еще может быть ощутимым.

В такие периоды люди часто жалуются на тошноту, боли в сердце, суставах и спине, а также повышенное давление.

Чтобы свести негативное влияние к минимуму, врачи советуют придерживаться простых правил:

Ограничьте употребление жирной, острой и жареной пищи.

Замените кофе и алкоголь травяными чаями.

Больше гуляйте на свежем воздухе и регулярно проветривайте помещения.

Ешьте больше сезонных фруктов и орехов.

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