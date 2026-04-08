Ключевые моменты:

Уборка могилы стоит от 300 гривен, для живущих за границей — дороже

Коммунальные службы не убирают могилы из-за нехватки работников

В одних селах это подработка, в других — бесплатная помощь

Субботники помогают избежать заброшенных могил

Журналистка «Одесской жизни» Юлия Валиева посетила села Буджакской и Бессарабской громад, чтобы узнать, кто сейчас убирает могилы. Для этого она встретилась с людьми, которые ежедневно сталкиваются с этой проблемой: старостами, коммунальщиками, жителями и теми, кто уже зарабатывает на уборке захоронений. Поэтому в статье — не предположения, а реальные истории, цены и опыт.

Скорбные, но важные дни

«Слушай, есть ли кто-то в Буджаке, кто уберет могилы родителей?» — этот звонок от подруги, которая сейчас за границей, заставил задуматься о том, как сегодня живут сельские кладбища. Раньше Проводы были временем встречи живых, а теперь кладбища Одесской области часто напоминают о тех, кто уехал.

До войны в Украине в поминальные дни на сельских кладбищах было полно людей. Люди приезжали из разных уголков страны на малую родину, чтобы почтить память умерших близких. А также встретиться тем, кто давно уехал из села, с одноклассниками, соседями, хорошими знакомыми — с теми, кто помнит их родных и их самих еще с детства.

Это было время, когда мертвые собирали живых и словно напоминали им о родном доме, селе, где выросли.

С каждым годом войны таких встреч становится все меньше. Однако люди не забывают традиции и, конечно, переживают как за живых родственников, так и за умерших.

Спрос есть — работников нет

Поиск тех, кто уберет могилу, начался с местных коммунальных предприятий. Выяснилось, что они наводят порядок только вокруг кладбищ и возле ритуальных площадок. Услуги «убрать могилу» нет.

Честно говоря, этот факт немного удивил, ведь сейчас, когда многие люди уехали за границу, это могло бы стать прибыльной услугой. Почему этого не сделать? С этим вопросом журналистка обратилась к Максиму Абарже, руководителю Бессарабского ВУЖКГ:

— Каждую пятницу наши работники вывозят мусор из контейнеров, установленных на кладбищах в Бессарабском. Мы прогрейдировали дороги к обоим кладбищам, убрали ветки, траву вокруг, стихийные свалки. Сейчас ремонтируем ритуальную площадку на новом кладбище. На то, чтобы убирать могилы, не хватает людей — у работников нет брони, поэтому военнообязанные воюют.

Сколько стоит убрать могилу?

В местной группе одной из соцсетей журналистка наткнулась на объявление: «Наведу порядок на могилах ваших родных». По указанному номеру ответила Наталья:

— Мой муж на войне, у нас трое детей. Зарплату ему в последнее время задерживают, поэтому подрабатываю. Занимаюсь этим уже третий год, но только на Бессарабском кладбище. Сейчас очень много заказов — вы уже 23-я, кто мне звонит.

— Сколько стоят ваши услуги?

— Прошу 300 гривен с тех, кто живет в Украине, и 500 — с тех, кто за границей. Но обычно платят больше, потому что просят еще купить цветы, поставить лампадку. После работы всегда отправляю фотоотчет. Спрос такой большой, что приходится отказывать — к проводам не успею. Знаю, что в Бессарабском еще несколько человек оказывают такую услугу.

Жители могут организоваться сами

Одно из самых ухоженных кладбищ Бессарабской громады — в Соборном. До войны здесь успели сделать дорогу к кладбищу, туалет, ограждение, новый ритуальный майданчик выложили плиткой и сделали дорожки между рядами могил.

— Мы благоустроили только новые могилы — вдоль центральной аллеи, где похоронены наши защитники. В старой части захоронения делают хаотично — люди стараются хоронить родных рядом с предками, — рассказал Сергей Сиваев, староста Соборненского старостата.

— Наше коммунальное предприятие в марте вывезло четыре тракторных прицепа мусора. Работники косят траву, убирают свалки, приводят в порядок могилы защитников. Но чтобы убрать все одинокие могилы, не хватает рук.

В селах не все измеряется деньгами

Если в крупных поселках Бессарабском и Соборном услуга уборки могил существует, то в меньших селах это не принято.

***

Село Ярославово расположено в восьми километрах от Бессарабского.

Работники благоустройства ежедневно косят траву, обрабатывают химикатами, убирают возле кладбища. Школьники красят ограждение.

По словам Ивана Гуткана, старосты Ярославовского старостата, здесь не принято убирать могилы за деньги.

— Люди считают это делом, которое зачтется на небесах. Например, мы с женой всегда убираем могилы наших умерших соседей, дети которых давно живут за границей, — говорит Иван Гуткан.

***

Хорошо ухоженное кладбище в Вольном — асфальтированная дорога, ограждение, два туалета (к слову, не на всех сельских кладбищах они есть), ритуальная площадка.

— Перед проводами мы проводим субботник, в котором участвуют фермеры, учителя, школьники, предприниматели, жители села. Это уже традиция, и мы ее не нарушаем, — рассказывает Наталья Фучеджи, староста Вольненского старостата.

***

В Анновке Лесненского старостата, где живут потомки старообрядцев, свои традиции.

Здесь нет ритуальной площадки — на кладбище стоит древлеправославная церковь, которой более двухсот лет: когда-то ее привезли на волах в виде деревянных брусьев и собрали на месте. Это единственная деревянная церковь в бывшем Тарутинском районе. В прошлом году жители собрали 58 тысяч гривен на ее ремонт, в этом году планируют обновить и колокольню.

***

В Лесном кладбище расположено в Манзырском природном заповеднике.

Кладбище ограждено, есть ритуальная площадка. Порядок здесь наводят местное коммунальное предприятие, работники благоустройства и сами жители.

— Наши люди не испорчены деньгами, поэтому если родственники умерших просят убрать могилу, никто денег не возьмет. Это вопрос совести, — сказал Иларион Мустяца, местгый староста.

***

В состав Петровского старостата Буджакской громады входят три села — Петровка, Матильдовка и Новоселка.

— На могилах наводят порядок сами люди. Те, кто уехал, просят знакомых, друзей убрать, и никто не отказывает, потому что это святое дело, — отмечает Александр Воронюк, староста Петровского старостата.

***

Кладбище в селе Новоукраинка Новотарутинского старостата в прошлом году пострадало от пожара — люди жгли мусор рядом.

Парасковия Жигун, местная жительница, организовала сбор средств среди односельчан на благоустройство и ликвидацию последствий пожара. На собранные деньги сделали ограждение, установили крест-распятие, стол для поминальной службы.

***

К Новотарутинскому кладбищу ведет дорога, выложенная плиткой.

Вокруг кладбища — свежевыкрашенное ограждение, у входа — распятие. Здесь есть хорошая традиция: после того как все убрали могилы близких, школьники и учителя проводят большой субботник — «ревизию» кладбища. На неубранных могилах вместе наводят порядок — так ни одно захоронение не остается заброшенным.

P.S. Могилы отца и матери своей одноклассницы я убрала сама, тем более знала их при жизни. Конечно, бесплатно. Правда, искать пришлось долго, ведь и спросить на сельских кладбищах о могиле не у кого.

Что говорят жители сел в Одесской области?

Мария В., с. Евгеньевка:

— Нужно чаще убирать на могилах своих родных, тогда и кладбища будут ухоженными. Возможно, старостаты должны объявлять субботники не только весной, а хотя бы раз в квартал.

Григорий Ж., с. Серпневое:

— Хотелось бы, чтобы на кладбищах было больше зеленых насаждений — декоративные кусты, ели. Понятно, что за этим должен следить смотритель. Если громады не могут финансово, людям нужно объединяться и скидываться, например, раз в месяц по 200 гривен.

Марина П., с. Буджак:

— Возмущают случаи вандализма и краж. Почти не осталось металлических ограждений — их сдали на металлолом. Разбивают памятники. В полицию обращаться бесполезно. Нужен человек, который будет следить за кладбищем и приводить в порядок заброшенные могилы. Могила не должна оставаться одинокой…

Справка «ОЖ»: традиции поминальных дней

На юге Одесской области поминальные дни называют Гробки, Радоница, чаще Проводы

Радоница — древний весенний цикл поминовения умерших

Первые упоминания — 1372 год

В селах Бессарабии проводят в воскресенье, иногда позже

По церковному календарю — 9-й день после Пасхи

Люди приносят еду, угощают, поминают — это давняя традиция

