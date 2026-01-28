Ключевые моменты:

  • Очистка дождеприемников, откачка воды, уборка и обработка противогололедными материалами в Одессе.
  • Призыв к водителям: не паркуйте авто на решетках дождеприемников и рядом.
  • Ключевые локации.

46 единиц техники на улицах Одессы

Департамент городского хозяйства Одесского городского совета призывает водителей избегать парковки авто на решетках дождеприемников и рядом с ними 28 января.

Коммунальщики работают на следующих локациях:

  • ул. Водопроводная — очистка дождеприемников:
  • ул. Мечникова,132
  • ул. Европейская/ул. Еврейский
  • ул. Троицкая/пр-т. Украинских Героев — откачка воды из проезжей части;
  • По городу – поверхностная очистка дождеприемников;

По городу

  • Николаевский дор
  • Плод. 10-го Апреля
  • Пр-т Украинских Героев
  • ул. Греческий
  • ул. Святослава Караванского
  • ул. Нины Пестрой
  • ул. Ланжероновская
  • ул. Пешенина
  • ул. Ришельевская

Приморский б-р.

  • Дюковская лестница
  • пров. Короленко (Швейцарская лестница) — ручная уборка, обработка противогололедными материалами;

По городу

  • ул. Инглези
  • ул. Космонавтов
  • ул. Варненская
  • Люстдорфский дор
  • ул. Косовская
  • ул. Пешенина
  • ул. Академика Филатова
  • ул. Алексея Вадатурского
  • пл. Бориса Деревянко
  • ул. Святослава Рихтера
  • ул. Атамана Головатого
  • пр-т Небесной Сотни
  • ул. Мельницкая — уборка остановочных комплексов, обработка противогололедными материалами.

Всего привлечено 46 единиц спецтехники и 347 работников.

