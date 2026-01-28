Ключевые моменты:
- Очистка дождеприемников, откачка воды, уборка и обработка противогололедными материалами в Одессе.
- Призыв к водителям: не паркуйте авто на решетках дождеприемников и рядом.
- Ключевые локации.
46 единиц техники на улицах Одессы
Департамент городского хозяйства Одесского городского совета призывает водителей избегать парковки авто на решетках дождеприемников и рядом с ними 28 января.
Коммунальщики работают на следующих локациях:
- ул. Водопроводная — очистка дождеприемников:
- ул. Мечникова,132
- ул. Европейская/ул. Еврейский
- ул. Троицкая/пр-т. Украинских Героев — откачка воды из проезжей части;
- По городу – поверхностная очистка дождеприемников;
По городу
- Николаевский дор
- Плод. 10-го Апреля
- Пр-т Украинских Героев
- ул. Греческий
- ул. Святослава Караванского
- ул. Нины Пестрой
- ул. Ланжероновская
- ул. Пешенина
- ул. Ришельевская
Приморский б-р.
- Дюковская лестница
- пров. Короленко (Швейцарская лестница) — ручная уборка, обработка противогололедными материалами;
По городу
- ул. Инглези
- ул. Космонавтов
- ул. Варненская
- Люстдорфский дор
- ул. Косовская
- ул. Пешенина
- ул. Академика Филатова
- ул. Алексея Вадатурского
- пл. Бориса Деревянко
- ул. Святослава Рихтера
- ул. Атамана Головатого
- пр-т Небесной Сотни
- ул. Мельницкая — уборка остановочных комплексов, обработка противогололедными материалами.
Всего привлечено 46 единиц спецтехники и 347 работников.
