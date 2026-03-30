Ключевые моменты:

Демонтаж разрушенного ударом дома в переулке гетмана Дорошенко оценили почти в 7 млн гривен.

Подрядчика выбрали без аукциона, сославшись на экстренную необходимость сноса аварийного здания.

Госаудитслужба начала мониторинг закупки из-за признаков нарушений законодательства; работы временно заблокированы.

Выбранная компания-подрядчик фигурирует в уголовных делах о хищении бюджетных средств и налоговых махинациях.

Согласно решению областной комиссии, дом признали опасным для окружающих и подлежащим полному сносу. Именно статус «экстренности» позволил Департаменту благоустройства обойти систему аукционов и напрямую заключить договор с ООО «СПК «Флагман»».

Что планируют сделать?

Согласно условиям закупки, обнародованным на портале Prozorro, за 7 млн гривен подрядчик должен полностью ликвидировать остатки строения: разобрать надземную часть, фундамент и дворовые покрытия, очистить участок от строительного мусора, а затем провести земляные работы по засыпке и уплотнению грунта.

В чем проблема?

Однако приступить к работам компания пока не может. Госаудиторы начали мониторинг закупки, заподозрив нарушение законодательства в сфере публичных финансов. До завершения проверки проект заморожен.

Выбор подрядчика также вызывает вопросы. Компания «СПК «Флагман»», зарегистрированная в Хлебодарском, в последние годы стала «фаворитом» госзакупок: в 2025 году сумма ее контрактов превысила 75 млн гривен. При этом фирма официально фигурирует в нескольких уголовных производствах, связанных с хищением бюджетных денег и махинациями с налогами.

Таким образом, судьба контракта на снос дома в переулке Дорошенко теперь зависит от выводов аудиторов.

Напомним, в ночь на 4 февраля 2026 года враг нанес очередной удар по Одессе. Город атаковали около 20 БпЛА. Пострадали как многоэтажные дома, так и частный сектор в Приморском, Пересыпском и Хаджибейском районах города.

В жилом доме в переулке гетмана Дорошенко вражеский дрон разрушил кровлю и повредил перекрытия в квартирах. Здание было признано аварийным и подлежащим сносу.

Источник и фото: Думская