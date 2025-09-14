Ключевые моменты:
- Сегодня, 14 сентября, в Одессе проводят плановые ремонтные работы. Несколько улиц в разных районах города временно остались без электроснабжения;
- Свет обещают вернуть к вечеру: работы продлятся до 17:00, 19:00 и 20:00 в зависимости от адреса.
По информации одесской мэрии, света не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик;
- Авангардная, 1-31;
- Альпинистов;
- Газовая, 1-21;
- Атамана Головатого;
- Дорожная, 10а, 12а;
- П. Ивахненко;
- Каменщиков;
- Листяная;
- Летняя;
- Металлистов, 1-15;
- 1- Мирная, 1-29;
- Наливная, 1, 4, 4а;
- Обрывистая, 1-21.
Работы до 17:00.
- Петренко, 21;
- Республиканская;
- Симиренко;
- С. Узикова, 1-16;
- Атамана Чепиги, 33, 35, 104;
- Черноморского Казачества, 95-135;
- Хаджибейская дорога;
- пер. 1-й, 3-й Нефтяников;
- пер. 2-й, 3-й Хаджибейский;
- пер. Станишевской Марии, 1А-21.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Бреуса Якова, 61/корп.8.
Работы до 19:00.
Южный РЭС:
- пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
- Венгера, 6;
- Чуковского, 5/63;
- «Зеленый мыс», общество садоводов, 133;
- Проектируемая, 3/10;
- Ак. Королева, 18;
- пр. Небесной сотни, 43.
Работы до 19:00.
