Отключения света

Ключевые моменты:

  • Сегодня, 14 сентября, в Одессе проводят плановые ремонтные работы. Несколько улиц в разных районах города временно остались без электроснабжения;
  • Свет обещают вернуть к вечеру: работы продлятся до 17:00, 19:00 и 20:00 в зависимости от адреса.

По информации одесской мэрии, света не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-я, 2-я, 3-я, 4-я, 9-я линии 2-й Лиманчик;
  • Авангардная, 1-31;
  • Альпинистов;
  • Газовая, 1-21;
  • Атамана Головатого;
  • Дорожная, 10а, 12а;
  • П. Ивахненко;
  • Каменщиков;
  • Листяная;
  • Летняя;
  • Металлистов, 1-15;
  • 1- Мирная, 1-29;
  • Наливная, 1, 4, 4а;
  • Обрывистая, 1-21.

Работы до 17:00.

  • Петренко, 21;
  • Республиканская;
  • Симиренко;
  • С. Узикова, 1-16;
  • Атамана Чепиги, 33, 35, 104;
  • Черноморского Казачества, 95-135;
  • Хаджибейская дорога;
  • пер. 1-й, 3-й Нефтяников;
  • пер. 2-й, 3-й Хаджибейский;
  • пер. Станишевской Марии, 1А-21.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Бреуса Якова, 61/корп.8.

Работы до 19:00.

Южный РЭС:

  • пер. 2-й Тупиковый, 8, 19, 21;
  • Венгера, 6;
  • Чуковского, 5/63;
  • «Зеленый мыс», общество садоводов, 133;
  • Проектируемая, 3/10;
  • Ак. Королева, 18;
  • пр. Небесной сотни, 43.

Работы до 19:00.

