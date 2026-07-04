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На трассе М-14 Одесса-Николаев пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовиком.

Авария произошла между селами Красное и Нечаяно Николаевской области.

По предварительным данным, погибли девять человек.

Что известно

Пассажирский микроавтобус, следовавший из Одессы в Николаев, столкнулся с грузовиком. По предварительной информации, в результате ДТП девять погибших и восемь раненых. По информации полиции Николаевщины, авария произошла между селами Красное и Нечаяно на трассе М-14 «Одесса-Мелитополь-Новоазовск».



Напомним, что в конце мая на трассе Киев – Одесса погибли украинская TikTok-блогерша Vikunciy (Виктория) и ее помощница. Porsche Cayenne, в котором ехали девушки, на большой скорости протаранил бетонную стелу и моментально сгорел.

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