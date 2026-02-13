Ключевые моменты:

По словам очевидцев, над животными жестоко издевались перед тем, как лишить их жизни.

Тела кошек были сложены в коробку с надписью «дворик», которую выбросили в поле.

Зоозащитники надеются, что кто-то узнает своих питомцев.

Убийство кошек в Измаиле: подробности трагедии

Жуткую находку обнаружили местные жители в районе Барановки, там, где заканчивается улица Победы. В поле стояла обычная коробка, внутри которой находились тела шести кошек. Как сообщила зооволонтер Мила Мараховская, внешний вид животных указывает на то, что их смерть не была случайной — над ними издевались.

Особое внимание волонтеры обращают на надпись на коробке — слово «Дворик». Это может быть как название заведения, так и пометка владельца. На данный момент главной задачей является идентификация погибших животных. Если вы узнали кошек на фото или обладаете информацией о случившемся, волонтеры просят сообщить об этом.

Информации о том, подано ли уже официальное заявление в правоохранительные органы, на данный момент нет.

Напомним, полиция Одессы проверяет случай возможного жестокого обращения с животными. Два кота были привязаны поводками к автомобилям во дворе частного дома.

