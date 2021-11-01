Смерть писателя и начало отопительного сезона: главные новости Одессы за 31 октября

Последний день октября 2021 года, воскресение, запомнилось “Одесской жизни” такими событиями.

Опять большая потеря: Умер известный детский писатель из Одессы, автор «Сторожевой заставы», лауреат Шевченковской премии, Владимир Рутковский

В Каролино-Бугазе сорвались местные выборы, там попросту не нашли денег на печать бюллетеней

Заброшку КБ КИНАПа реконструируют и передадут Художественному музею

Бессарабскую плацинду хотят признать нематериальным культурным наследием

В Одессе в очередной раз назвали дату, когда начнут топить

9 жителей Одессой области могут попасть в тюрьму за подделку covid-сертификатов

Во Франции заложили первый корабль из двадцати для одесских пограничников

Ко Дню Черного моря мы рассказали, какие дельфины обитают в нашем море и чем они похожи на людей

Также представили одесскую афишу ноября: известные исполнители, любимые хиты и немного юмора

И анонсирование съемки в Одессе фильма Ахмета Сеитаблаева о крымских нахимовцах