Умер известный детский писатель из Одессы Владимир Рутковский

Автор десятка приключенческих повестей для детей и подростков Владимир Рутковский покинул нас после изнурительной болезни на 85 году жизни скончался писатель

Эту печальную новость сообщила исследовательница творчества Владимира Рутковского Наталья Марченко на своей странице в фейсбуке.

Владимир Рутковский писал до последних своих дней

Владимир Григорьевич жил в Одессе и до последних дней жизни писал произведения для детей и занимался судьбой Корнейчуковской премии. Мечтал украинизировать детских писателей Одессы и добросовестно над этим работал.

Родился писатель 18 апреля 1937 года в Черкасской области. Учился в Одесском политехническом институте. Печататься начал в 1959 году. Работал на Одесском суперфосфатном заводе, затем перешел в журналистику. Окончил Высшие литературные курсы при Литературном институте им. Максима Горького.

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В СССР книги Рутковского издавали только в переводе на русский

В литературе Владимир Рутковский дебютировал как поэт. Всего он издал семь поэтических сборников. Но писательскую славу и любовь читателей принесли ему произведения для детей и юношества – повести:

«Аннушка» (украинское издание – «Ганнуся», 2012);

«Гости на метле»;

«Бухтик из тихого затона»;

«Каникулы в Вороновке»;

«Палатка» над рекой»;

«Слуга бабы-Яги»;

повесть-легенда «Сторожевая застава» (по ней был снято приключенческое фэнтази «Сторожевая застава»);

книга очерков «Земля мастеров»;

пьеса-сказка «Пришельцы»;

книга о немецкой оккупацию во время Второй мировой войны «Потерчата».

Долгое время произведения Владимира Рутковского не были доступны украинскому читателю. В советское время писателя не раз обвиняли в украинском национализме. В Украине отказывались издавать его произведения, однако переводы на русский с удовольствием печатали в издательствах Москвы.

В Украине Владимир Рутковский прославился уже в эпоху независимости

В Украине Рутковский стал известен уже при независимости. Признание читателей ему принесла приключенческая трилогия о джуре казака Швайки, изданная в издательстве «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА» в 2007–2010 годах. Именно за нее писатель получил в 2012 году Шевченковскую премию.

Лауреат многочисленных литературных наград, в том числе премий имени Леси Украинки, Николая Трублаини, Виктора Близнеца, рейтинга «ЛитАкцент года 2009» (за вторую книгу из трилогии «Джуры-характерники»), литературной премии «Книга года BBC 2011» «Синие воды»), а также Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (2012). На проценты от денежной части Шевченковской премии учредил частную награду в области детской литературы «Джуры».

Как известно, в 2018 году за книгу «Гости на метле» («ВСЛ») был включен в Почетные списки Андерсена.

«Одесская Жизнь» беседовала с Владимиром Рутковским после получения им премии «Книга року ВВС» . Писатель получил ее за книгу «Синие воды», когда ему было 75 лет.

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А в 2012 году Владимир Рутковский получил самую престижную в Украине награду в области культуры — Шевченковскую премию.

Ранее мы сообщали о том, что умер Александр Ройтбурд – директор Одесского художественного музея и знаменитый художник.

Источник: «Читомо»

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