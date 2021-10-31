Во Франции заложили первый корабль для одесских пограничников: каким он будет

Уже со следующего 2022 года наши пограничники получат современные патрульные корабли французской компании «ОСЕА».

О начали строительства французами патрульных судов для Украины сообщил министр Внутренних дел Денис Монастырский.

Сегодня лично проверил, как продвигается их строительство. Эти корабли станут реальным усилением для морской охраны. Они способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне,

— написал чиновник у себя в Фейсбук.

Первый пограничный катер прибудет в Одессу весной 2022 года

По информации министра уже ближайшей весной первое такое судно, изготовленное специально для Госпогранслужбы Украины, прибудет в Одессу.

Денис Монастырский также отметил, что одно из принципиальных условий, которое заложено в контракте – чтобы 5 из 20 кораблей были изготовлены в Украине. Это позволит стране самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной.

Всего для пограничников построят 20 катеров

Французская компания ОСЕА, в настоящее время, один из мировых лидеров по строительству сторожевых катеров различных размеров и назначения. FPB 98 — один из ее популярных проектов. Именно такие катера и построят для Украины.

Катера проекта FPB 98 имеет длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. Полное водоизмещение 110-120 тонн, скорость хода от 20 до 35 уз в зависимости от типа и количества устанавливаемых двигателей.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании будут строить ракетные катера для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

А в Турции построят построят новый корвет для украинских ВМС ВС . На это уже предусмотрено в бюджете 3,8 млрд грн в 2021 году (около 137 млн долларов).