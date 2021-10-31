Новости Одессы и Одесской области

Во Франции заложили первый корабль для одесских пограничников: каким он будет

Во Франции заложили первый корабль для одесских пограничников: каким он будет

Уже со следующего 2022 года наши пограничники получат современные патрульные корабли французской компании «ОСЕА».

Подписаться

О начали строительства французами патрульных судов для Украины сообщил министр Внутренних дел Денис Монастырский.

Сегодня лично проверил, как продвигается их строительство. Эти корабли станут реальным усилением для морской охраны. Они способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне,

— написал чиновник у себя в Фейсбук.

Первый пограничный катер прибудет в Одессу весной 2022 года

По информации министра уже ближайшей весной первое такое судно, изготовленное специально для Госпогранслужбы Украины, прибудет в Одессу.

Денис Монастырский также отметил, что одно из принципиальных условий, которое заложено в контракте – чтобы 5 из 20 кораблей были изготовлены в Украине. Это позволит стране самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство, чтобы Украина становилась еще более мощной.

Читайте также: Зеленский в Одессе — В Турции для Украины заложен корвет – что это будет за корабль?

Всего для пограничников построят 20 катеров

Французская компания ОСЕА, в настоящее время, один из мировых лидеров по строительству сторожевых катеров различных размеров и назначения. FPB 98 — один из ее популярных проектов. Именно такие катера и построят для Украины.

Катера проекта FPB 98 имеет длину 98 футов (32 м), ширину 6,3 м и цельноалюминиевую конструкцию. Полное водоизмещение 110-120 тонн, скорость хода от 20 до 35 уз в зависимости от типа и количества устанавливаемых двигателей.

Ранее мы сообщали, что в Великобритании будут строить ракетные катера для Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

А в Турции построят построят новый корвет для украинских ВМС ВС . На это уже предусмотрено в бюджете 3,8 млрд грн в 2021 году (около 137 млн долларов).

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить