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День Черного моря: какие дельфины обитают в нашем море и чем они похожи на людей

День Черного моря: какие дельфины обитают в нашем море и чем они похожи на людей

31 октября в мире отмечается Международный день Чёрного моря. «Одесская жизнь» рассказывает об одних из самых крупных его обитателях – дельфинах.

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Самые загадочные китообразные, о которых рассказывают как удивительную правду, так и не менее удивительные легенды, — это дельфины. В Черном море их живет три вида — афалина, белобочка и обыкновенный дельфин. Это самые крупные черноморские обитатели, которые очень благожелательно настроены к людям, однако мы, увы, этого доверия не ценим.

Предки дельфинов жили на Земле еще 60 — 70 миллионов лет назад, а современные дельфины — близкие родственники кашалота и косатки. В середине прошлого века в море обитало более миллиона дельфинов, сейчас, по примерным подсчетам, афалин осталось чуть более 7-9 тысяч особей, стремительно уменьшается количество и других видов. Кстати, в Древней Греции за убийство дельфина была предусмотрена смертная казнь.

дельфин Черное море афалина 2

Дельфин афалина

Дельфины — интеллектуалы среди черноморских обитателей, их даже называют «людьми моря». Мозг дельфина больше человеческого, имеет левое и правое полушария, а соотношение массы мозга и его размера такое же, как у людей. Так же, как и мы, дельфины имеют вкусовые рецепторы и даже умеют «разговаривать». У дельфинов есть свой алфавит, состоящий из 17 звуков. Используя различные комбинации этих звуков, животные общаются между собой и пытаются «разговаривать» с человеком, однако расшифровать этот язык пока не удалось. У каждого дельфина есть собственное имя — уникальное сочетание звуков, а новорожденные дельфинята получают такое имя от матери.

дельфин Черное море белобочка

Дельфин белобочка

Всего столетие назад интеллект дельфинов никого не интересовал, а на «людей моря» смотрели как на объект промысла. В сентябре 1921 года в газете «Гудок» появилась заметка, в которой всерьез обсуждался вопрос «организации правильной ловли дельфинов». Несчастных млекопитающих собирались пускать на мыло, вылавливая «до 200 штук в сутки» — у Тендровской косы, где море «кишело дельфинами», как писала газета.

Сегодня афалины занесены в Красную книгу. Они помогают людям в меру своих сил — лечат, спасают утопающих и даже служат индикатором загрязненности моря. И если мы не сможем сохранить этих удивительных животных, человечество лишится своих самых преданных друзей.

Ранее мы рассказывали о Черном море в цифрах и фактах.

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Вероника Полищук ПРОФИЛЬ

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