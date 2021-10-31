9 жителей Одессой области могут попасть в тюрьму за подделку covid-сертификатов

Уголовная ответственность ждет и тех, кто продает фальшивые документы, так и тех, кто сознательно использует подделанные справки.

О числе уголовных производств за подделку документов, касающихся ковид, сообщили в ГУ Нацполиции Украины в Одесской области.

В сообщении сказано, что на территории области работают специальные мобильные группы правоохранителей. Они во время ежедневных рейдов проверяют подлинность документов о вакцинации и инспектируют места скопления людей: общественный транспорт, заведения питания, развлекательные и торговые заведения, рынки и т.д. В случае обнаружения подделки на место вызывают следственно-оперативную группу, документирующую правонарушение.

Открыто уже 9 уголовных производств за подделку и использование фальшивых ковид-сертификатов

С начала 2021 года в Одесской области зарегистрировали девять таких уголовных производств по фактам подделки официальных документов и их использования (ст.358 Уголовного кодекса Украины), мошенничества (ст.190 УКУ) и несанкционированных действий с обрабатываемой или хранящейся в электронных вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях (ст.362 УК).

В полиции напоминают: фейковый сертификат не защищает от коронавируса, человек может заразиться сам, инфицировать других граждан и подвергнуть их жизни опасности. Сознательно соблюдайте карантинные нормы и берегите себя и других.

Правоохранители просят сообщать о случаях подделки медицинских документов в полицию на спецлинию «102» или по номеру горячей линии Национальной полиции Украины 0 800 505 170.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что с 8 ноября в Украине, согласно Постановлению Кабмина от 20 октября 2021 года, вводится порядок проверки ковид-сертификатов в общественных местах (в парках, на улицах, в кафе, общественном транспорте) с определением их подлинности.

Проверять ковид-сертификаты будут только полицейские или представители созданных групп контроля, куда войдут патрульные, санитарные врачи, работники Госпотребслужбы и Муниципальной охраны. У них будут боди-камерами и планшеты с приложением, которой покажет достоверность сертификата.

Также мы рассказывали, что только за одни сутки правоохранители Одесской области составили 87 административных материалов на нарушителей карантинных требований.

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