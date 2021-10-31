Популярный в Бессарабии пирог хотят признать культурным наследием

Об этом сообщает на своей странице в Facebook эко-культурный туристический маршрут “Тарутинская степь”.

“Плацинда – одно из самых популярных традиционных блюд Бессарабии, элемент ежедневной гастротрадиции представлен на приобретение статуса нематериального культурного наследия”,

– сказано в сообщении.

Что может дать почетный статус бессарабского блюда?

Как сообщают эксперты эко-туристического маршрута, решение о придании плацинде почетного статуса уже до конца осени примет комиссия Национального реестра Украины при Министерстве культуры.

Предполагается, что предоставление нового статуса поможет Бородинской и Петропавловской общинам Одесской области привлекать средства на новые культурные проекты, в частности, на создание современных музеев и проведение фестивалей. Это в свою очередь приведет к развитию туризма и созданию новых рабочих мест.

Что такое плацинда?

Плациинда – молдавский, румынский и украинский пирог в виде круглой (иногда квадратной) лепешки с начинкой. Его изготавливают из вытяжного, дрожжевого и слоеного теста. На середину лепешек кладется начинка, края плацинд защипываются встык, внахлёст, в виде расходящихся от центра лучей и другими способами. Подготовленные к выпечке изделия выкладывают на лист или в сковороду швом вверх и смазываются яйцом.

В качестве начинки можно использовать капусту, брынзу, творог (как соленый, так и сладкий), картофель, нарезанное мелкими кубиками мясо, тыкву, яблоки.

Традиция приготовления плацинды в Одесской области

Как сообщает “Тарутинская степь”, традиция приготовления и культура потребления плацинды в долине реки Фрумушика присуща не только этническим молдаванам, но и представителям других национальностей.

“Исследуя традиции, которые бытуют в этих населенных пунктах, эксперты отмечают общность в формах ухода и содержания овец, традициях учета и распределения молока, технологии изготовления овечьей брынзы, а также в гастрономических блюдах, которые готовят местные хозяйки. Прослеживаются характерные черты технологии приготовления плацинды как элемента ежедневного гастрономического наследия, характерного для всей долины Фрумушика”,

– отмечают эксперты.

Культура приготовления бессарабской плацинды состоит из рецептуры, технологии ее приготовления, она определяет способы заготовки и хранения входящих в ее состав ингредиентов.

Долина Фрумушика небольшая по размерам – ее площадь составляет около 80 кв. км кв. Она берет начало северо-западнее села Семисотка и заканчивается в пределах села Васильевка. Территориально в долине находятся четыре населенных пункта – Фрумушика-Нова, Новые Капланы, Васильевка и Семисотка. То есть, эта долина объединяет Болградский и Белгород-Днестровский районы юго-западной части Одесской области.

Ранее сообщалось, что украинский борщ поборется за звание всемирного наследия ЮНЕСКО.

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Фото: Facebook туристического маршрута “Тарутинская степь” и vkuso.ru