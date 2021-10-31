Одесская афиша ноября: известные исполнители, любимые хиты и немного юмора

Ноябрьское ненастье и все тяготы красной зоны одесситам помогут пережить концерты и спектакли, которые пройдут в театрах города.

Музыканты и актеры предложат одесским театралам задуматься о любви, романтике и житейской философии. Ну а чтобы разбавить карантинную тоску, внесут немного фривольного юмора

ТЕАТРЫ: любовь и политика

19 ноября в украинском театре пройдет комедия «Медовый месяц» киевского театра «Черный квадрат». Спектакль поставлен по одноименной пьесе австрийского автора Габриэля Барилли. В преддверии праздника три молодые женщины собираются, чтобы обсудить дела сердечные. В процессе общения они приходят к весьма неожиданным выводам, а одна из подруг, которая до того дня считалась примерной женой, даже решила развестись с мужем, чтобы обрести свободу. Никто даже и предположить не мог, как это все изменит жизнь трех женщин.

Стоимость билетов — от 180 грн.

30 ноября на сцене теат­ра музкомедии одесские зрители смогут увидеть спектакль «Номер 13». Это комедия положений, поставленная по пьесе британского драматурга и актера Рэя Куни, которая вошла в золотой фонд английского театра.

Главное действующее лицо этой забавной истории — помощник премьер-министра Великобритании, который привел в гостиничный номер секретаршу. Однако на этом банальность сюжета и заканчивается, так как дальнейшие события становятся совершенно непредсказуемыми. Этот спектакль — смесь детектива, комедии и фарса.

Стоимость билетов — от 100 грн.

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КОНЦЕРТЫ: путешествие в мир грез

7 ноября Арсен Мирзоян даст большой сольный концерт в театре музкомедии. В программе прозвучат лучшие хиты музыканта в живом и эмоциональном исполнении украинского певца. В этом году Мирзоян отмечает 10-летие концертной деятельности. За это время артист не только выступал, но и занимался творческими экспериментами, результаты которых смогут увидеть зрители.

Стоимость билетов — от 300 грн.

В театре музыкальной комедии 23 ноября будет представлена новая программа Златы Огневич. В концерте прозвучат как новые композиции, так и старые, любимые слушателями песни, но в новой необычной аранжировке. Живой голос певицы и восхитительные локации помогут зрителям надолго сохранить хорошее настроение и положительные эмоции.

Стоимость билетов — от 300 грн.

15 ноября сцена украинского театра станет площадкой для выступления украинской инди-рок-группы «Вивьен Морт».

Группа собирается дать несколько концертов, а потом «взять паузу на неопределенный срок». У музыкантов шесть успешных альбомов, талантливые песни, которые не только погружают слушателей в необыкновенный мир, но и заставляют их включать собственную фантазию и воображение.

Стоимость билетов — от 390 грн.

НАЧАЛО ВСЕХ СПЕКТАКЛЕЙ И КОНЦЕРТОВ — В 19.00.

В связи с действием на территории Одесской области с 18 октября 2021 года красной зоны эпидемической опасности спектакли и концерты могут быть перенесены. Уточняйте дату и время начала по телефону или на сайте театра.

Три главные кинопремьеры месяца

Драма

С 4 ноября в кинотеатрах пройдет премьерный показ голливудского фильма «Дорогой Эван Хансен».

В главных ролях: Бен Платт, Эми Адамс, Джулианна Мур, Кейтлин Дивер.

СЮЖЕТ. Старшеклассник Эван Хансен страдает тревожными расстройствами личности, поэтому у него совсем нет друзей. По совету врача Эван начинает писать письма самому себе, чтобы разобраться в собственных чувствах. Одно из них случайно попадает в руки другому школьнику, Коннору, что приводит к неожиданным последствиям.

Комедия

Премьера фильма совместного производства Франции и Бельгии «Агент 117: из Африки с любовью» состоится 18 ноября.

В главных ролях: Жан Дюжарден, Жиль Коэн, Наташа Линдинжер, Владимир Иорданов.

СЮЖЕТ. Герой фильма Юбер Бонассие де ла Бат, известный также как агент 117, приступает к выполнению нового задания. Он уже достиг солидного возраста, однако все еще верит в свои силы, а также не избавился от расовых, религиозных и гендерных предрассудков. На этот раз герою придется убедиться, что младший спецагент 1001 не уступает ему ни в чем.

Ужасы

В кинотеатрах города с 25 ноября зрители смогут увидеть новый фильм, созданный мексиканскими, канадскими и американскими кинематографистами «Ненасытный».

В главных ролях: Кери Рассел, Джесси Племонс, Джереми Т. Томас, Рори Кокрейн.

СЮЖЕТ. Маленький американский городок страдает от зверских убийств, и эти преступления нельзя списать ни на одно животное. Только Лукас знает, кто совершил все эти злодеяния, но он слишком напуган, чтобы рассказать об этом. Первой догадалась, что с мальчиком что-то не так, его учительница Джулия, которая вместе с братом полицейским хочет ему помочь.

Как музеи и театры работают в красной зоне?

С введением в Одессе «краснозонных» ограничений посещение музеев, театров и других заведений культуры происходит исключительно при соблюдении определенных требований.

В красной зоне, так же, как и в других общественных местах, обязательно ношение защитной медицинской маски и соблюдение социальной дистанции. Работа всех развлекательных заведений и учреждений культуры запрещена, кроме историко-культурных заповедников. Работать и принимать посетителей, зрителей или гостей смогут только те учреждения, где все сотрудники будут полностью вакцинированы, то есть будут иметь «зеленые» ковид-сертификаты. Те же самые требования касаются и зрителей. Исключение составляют лица, которым не исполнилось 18 лет.

Многие культурные заведения Одессы вынуждены отменять посещения, спектакли или концерты из-за того, что не все сотрудники вакцинированы. На сегодняшний день в обычном режиме работают только Театр на Чайной, художественный музей и музей современного искусства, где весь персонал получил обе дозы прививки против коронавируса.

Директор музея западного и восточного искусства Екатерина Михейцева прокомментировала ситуацию с культурными учреждениями так: «На сегодняшний день музей не принимает посетителей, поскольку мы не имеем необходимого количества вакцинированных сотрудников. К моему большому сожалению. Однако надеемся, что в самое ближайшее время сможем обеспечить посещение вакцинированных гостей».

Мы также надеемся на то, что культурная жизнь в Одессе на время карантина не замрет полностью, а одесситы проявят сознательность и смогут увидеть новые фильмы или спектакли, посетить выставки.

Подготовила Ирина СОРОКИНА

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