Когда в Одессе начнут топить: названа точная дата

В понедельник, 1 ноября, в Одессе стартует отопительный сезон 2021-2022 годов.
Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано нас сайте одесской мэрии.
Тепло в дома одесситов будет поступать поэтапно
Как сообщается, включение систем теплоснабжения будет проходить поэтапно.
В первую очередь централизованное отопление будет обеспечено на объектах здравоохранения, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования Одессы.
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Ранее о том, что отопительный сезон в Одессе начнется, как и планировалось, 1 ноября, сообщал вице-мэр Дмитрий Жеман.
По словам Жемана, у Одесской ТЭЦ и коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” достаточно газа для запуска всех систем, однако в каком объеме, вице-мэр сказать затруднился.
Также стоит напомнить, что вопрос предстоящего подорожания отопления вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Одесского городского совета, которая состоится 3 ноября.
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