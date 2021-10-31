Новости Одессы и Одесской области

Когда в Одессе начнут топить: названа точная дата

Когда в Одессе начнут топить: названа точная дата

В понедельник, 1 ноября, в Одессе стартует отопительный сезон 2021-2022 годов.

Подписаться

Соответствующее распоряжение городского головы опубликовано нас сайте одесской мэрии.

Тепло в дома одесситов будет поступать поэтапно

Как сообщается, включение систем теплоснабжения будет проходить поэтапно.

В первую очередь централизованное отопление будет обеспечено на объектах здравоохранения, а также в учреждениях дошкольного и общего среднего образования Одессы.

Читайте также: В Одессе хотят отапливать дома за счет тепла моря

Ранее о том, что отопительный сезон в Одессе начнется, как и планировалось, 1 ноября, сообщал вице-мэр Дмитрий Жеман.

По словам Жемана, у Одесской ТЭЦ и коммунального предприятия “Теплоснабжение города Одессы” достаточно газа для запуска всех систем, однако в каком объеме, вице-мэр сказать затруднился.

Также стоит напомнить, что вопрос предстоящего подорожания отопления вынесен на рассмотрение на ближайшей сессии Одесского городского совета, которая состоится 3 ноября.

Вас также может заинтересовать:

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить