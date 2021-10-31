В Каролино-Бугазе сорвались местные выборы: причина удивляет

Выборы депутатов и главы Каролино-Бугазской объединенной территориальной громады не состоялись. У избирательной комиссии не нашлось денег на печать бюллетеней.

Об этом, что выборы признали несостоявшимися, сообщили в Каролино-Бугазской территориальной избирательной комиссии.

Не хватило денег на бюллетени

Такое решение 31 октября в день выборов приняла местная избирательная комиссия.

В день выборов перед открытием участков в селе Каролино-Бугаз и поселке Затока избирательная комиссия приняла решение признать выборы несостоявшимися.

На дверях прикрепили соответствующее постановление. Председатель избирательной комиссии Алексей Байрак рассказал, что причиной стало отсутствие средств в бюджете общины на печать избирательных бюллетеней:

Сельский совет не утвердил нашу смету и не осуществил финансирование избирательного процесса, поэтому мы не смогли заключить договор на печать бюллетеней. Без бюллетеней, конечно, никакие выборы пройти не могут, поэтому комиссия сегодня утром приняла решение признать выборы несостоявшимися.

Для участия в выборах зарегистрировался 141 кандидат в депутаты и 11 кандидатов на должность руководителя общины.

В Каролино-Бугазской ТИК говорят, что отмена выборов законна

Юрист Каролино-Бугазской ТИК Владимир Мацко объяснил, что решения вопроса с выборами можно ожидать только после принятия бюджета общины на следующий год. По его словам, решение, принятое сельским советом, было полностью законным:

Решение было принято коллегиальным органом и юридической ответственностью для коллегиального органа действующим законодательством не установлено. Это, во-первых. И во-вторых, произошло это фактически потому, что не было предусмотрено местным бюджетом расходов и расходов на финансирование именно повторных выборов.

Напомним, что ровно год назад, 31 октября 2020 года Одесский окружной административный суд признал незаконными результаты выборов Каролино-Бугазского сельского головы в пгт Затока Одесской области.

Вслед за судом Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обязала Каролино-Бугазскую сельскую избирательную комиссию Белгород-Днестровского района Одесской области признать несостоявшимися выборы сельского головы и депутатов сельсовета, а также безотлагательно решить вопрос о назначении повторных местных выборов.

Источник: Суспільне | Одеса

Фото Суспільне | Одеса