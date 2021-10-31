О судьбе одесского здания КБ КИНАПа: заброшку реконструируют и передадут Худмузею

Прояснилась судьба заброшенного здания КБ КИНАП на ул. Дальницкой. Заброшку приведут в божеский вид и передадут Одесскому национальному художественном музею.
Заброшка на Молдаванке станет филиалом Худмузея
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.
«Під час візиту з Президентом та новою керівницею музею Александрою Ковальчук дійшли згоди, що філіалом Худмузею стане занедбана будівля Одеського державного конструкторського бюро кіноустаткування, яка знаходиться в управлінні МКІП. Вона буде піддана реконструкції, аби згодом там було створено музей сучасного мистецтва», — сообщил министр.
История одесского здания КБ КИНАП
В сентябре этого года «Одесская жизнь» рассказала (и показала), как выглядит эта «заброшка из новых» на ул. Дальницкой . Сейчас это «тот еще ужас»,
Напомним, сам завод располагался напротив, по адресу Дальницкая, 25. КИНАП выпускал широкопленочную и узкопленочную кинопроекционную аппаратуру и различные типы киноэкранов для киносети, гидротипные машины, звукомонтажное оборудование и т.д. Сейчас его бывшая продукция пользуется спросом разве что у коллекционеров…
Здание же Конструкторского бюро (Дальницкая, 32-34), точнее, Конструкторского бюро кинооборудования объединения «Киноэкран», появилось гораздо позже.
Часть здания — в четыре этажа, часть — в пять. Располагается на углу Дальницкой и Виноградного переулка. Имеет внутренний двор.
Одно время некоторые части здания занимали разные мелкие организации. Даже милейший продуктовый магазинчик здесь был, багетная мастерская располагалась, еще что-то…
Теперь эта громадина пустует и красуется разбитыми окнами. Окна разбиты везде — с первого по пятый этаж.
Внутренний двор КБ тоже находится в заброшенном состоянии.
Так что перед «переходом» здания и его двора Художественному музею работы здесь предстоит проделать немало.
Еще новости о Художественном музее в Одессе:
- Одесский Худмузей получил статус национального и будет назван в честь Александра Ройтбурда;
- В Одессе скоро начнут реставрировать Художественный музей: ищут подрядчика.
Фото Марим Котовой