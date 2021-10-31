О судьбе одесского здания КБ КИНАПа: заброшку реконструируют и передадут Худмузею

Прояснилась судьба заброшенного здания КБ КИНАП на ул. Дальницкой. Заброшку приведут в божеский вид и передадут Одесскому национальному художественном музею.

Заброшка на Молдаванке станет филиалом Худмузея

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко.

«Під час візиту з Президентом та новою керівницею музею Александрою Ковальчук дійшли згоди, що філіалом Худмузею стане занедбана будівля Одеського державного конструкторського бюро кіноустаткування, яка знаходиться в управлінні МКІП. Вона буде піддана реконструкції, аби згодом там було створено музей сучасного мистецтва», — сообщил министр.

История одесского здания КБ КИНАП

В сентябре этого года «Одесская жизнь» рассказала (и показала), как выглядит эта «заброшка из новых» на ул. Дальницкой . Сейчас это «тот еще ужас»,

Напомним, сам завод располагался напротив, по адресу Дальницкая, 25. КИНАП выпускал широкопленочную и узкопленочную кинопроекционную аппаратуру и различные типы киноэкранов для киносети, гидротипные машины, звукомонтажное оборудование и т.д. Сейчас его бывшая продукция пользуется спросом разве что у коллекционеров…

Здание же Конструкторского бюро (Дальницкая, 32-34), точнее, Конструкторского бюро кинооборудования объединения «Киноэкран», появилось гораздо позже.

Часть здания — в четыре этажа, часть — в пять. Располагается на углу Дальницкой и Виноградного переулка. Имеет внутренний двор.

Одно время некоторые части здания занимали разные мелкие организации. Даже милейший продуктовый магазинчик здесь был, багетная мастерская располагалась, еще что-то…

Теперь эта громадина пустует и красуется разбитыми окнами. Окна разбиты везде — с первого по пятый этаж.

Внутренний двор КБ тоже находится в заброшенном состоянии.

Так что перед «переходом» здания и его двора Художественному музею работы здесь предстоит проделать немало.

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Фото Марим Котовой