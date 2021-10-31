Новости Одессы и Одесской области

Электробусы “в работе”, проект нового парка и нечисть в зоопарке: главные субботние новости Одессы за 30 октября

Электробусы “в работе”, проект нового парка и нечисть в зоопарке: главные субботние новости Одессы за 30 октября

Суббота, 30 октября 2021 года, запомнилась “Одесской жизни” такими важными и просто интересными событиями.

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Субботним утром 30 октября в Одессе заработал первый электробусный маршрут, соединивший район Молдаванки и Дальних Мельниц с центральной частью города.

Склоны под бульваром Жванецкого все же будут преобразованы в парк. Соответствующий проект в числе прочих представил президент во время визита в Одессу.

В Одессе уже приступили к поиску подрядчика, который займется преображением дворца Потоцких, в котором располагается Художественный музей. Так что большая реставрация не за горами.

Нетривиальное ДТП в Одесской области: в ночь на 30 октября в селе Ольшанка Савранской ОТГ водитель автомобиля Volkswagen въехал в дом пенсионера, пробив стену.

В Одесском зоопарке накануне Хэллоуина завелась нечистая сила. И это вовсе не шутка!

А департаменту туризма Одесского горсовета понадобились древние корабли. Зачем?

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Редакция ПРОФИЛЬ

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