Электробусы “в работе”, проект нового парка и нечисть в зоопарке: главные субботние новости Одессы за 30 октября

Суббота, 30 октября 2021 года, запомнилась “Одесской жизни” такими важными и просто интересными событиями.

Субботним утром 30 октября в Одессе заработал первый электробусный маршрут, соединивший район Молдаванки и Дальних Мельниц с центральной частью города.

Склоны под бульваром Жванецкого все же будут преобразованы в парк. Соответствующий проект в числе прочих представил президент во время визита в Одессу.

В Одессе уже приступили к поиску подрядчика, который займется преображением дворца Потоцких, в котором располагается Художественный музей. Так что большая реставрация не за горами.

Нетривиальное ДТП в Одесской области: в ночь на 30 октября в селе Ольшанка Савранской ОТГ водитель автомобиля Volkswagen въехал в дом пенсионера, пробив стену.

В Одесском зоопарке накануне Хэллоуина завелась нечистая сила. И это вовсе не шутка!

А департаменту туризма Одесского горсовета понадобились древние корабли. Зачем?