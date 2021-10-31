Ахтем Сеитаблаев: снимет в Одессе фильм о крымских нахимовцах

Также на «1+1» Ахтем Сеитаблаев участвовал в шоу «Танцы со звездами», много снимался в кино. Кроме того, Ахтем режиссер таких нашумевших картин, как «Темные воды», «Киборги», «Захар Беркут» и «Доброволец». Сейчас у него на очереди съемки новой полнометражной ленты в Одессе. Проект пока имеет несколько названий: «Не зрадити за мить» и «Покликані морем». Съемки должны начаться весной 2022 года.

Герои нашего времени: о чем расскажет фильм

Будущая картина Ахтема Сеитаблаева расскажет о современной Украине. А точнее, реальную историю украинских военнослужащих во время оккупации Крыма в 2014 году. Тогда курсанты и преподаватели Академии военно-морских сил имени П.С. Нахимова не изменили родной стране и отказались переходить на строну оккупантов.

Скорее всего, в картине примут участие настоящие военные. Так, в День защитников и защитниц Украины в Одессе произошло знаковое событие – командующий ВМС ВС Украины контр-адмирал Алексей Неижпапа подписал меморандум о сотрудничестве и о поддержке фильма. «Поведение каждого человека – это результат того, какие фильмы он смотрит, какие книги читает, какие сказки в детстве слушал от мамы или бабушки, какой пример ему показали родители. Поэтому так важно рассказывать о судьбах наших людей, что я и делаю. Этот фильм о наших ребятах, которые показали своими действиями, что Украина сильна своими людьми. Когда курсанты 20 марта 2014 года вышли на плац академии в Севастополе и спели гимн Украины – весь мир понял, что мы не сдадимся, потому что у нас есть такие люди», – отметил режиссер на встрече с курсантами Военно-морского института Одесской морской академии.

Думаем, это будет очень масштабно и интересно!

Каково это быть крымским татарином, живущим Украиной

Жизнь всего рода Ахтема Сеитаблаева сложилась достаточно интересно. Мало кто знает, но все идеи своих работ режиссер черпает из истории семьи – крымских татар. Его предки по отцовской линии были земле­владельцами и дворянами. Их вотчина находилась под Севастополем. В первую волну эмиграции семья уехала в Турцию, потом вернулась в Крым, после снова уехала в Турцию. В советское время род матери Ахтема был депортирован на Урал, а семья отца – в Среднюю Азию. В 1989 году вся семья вернулась на родину предков. «Был у нас как-то откровенный разговор с родителями, и я спросил у них: «Помню, когда заходила речь о Крыме, тот факт, что мы туда вернемся, так звучал, будто бы мы сейчас огород польем и поедем». Они сказали: «А у нас кроме этого ничего другого не было. Впустить в себя мысль, что этого не произойдет, – это вычеркнуть из себя очень важную часть своей жизни», — вспоминает Ахтем. Так или иначе, почти все картины режиссера связаны с нелегкой судьбой татар и украинских патриотов.

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За что не любят Ахтема Сеитаблаева киношники

Поговаривают, что некоторое время в кинокругах режиссера и актера недолюбливали, всячески критикуя его работы. Вот что он думает по этому поводу: «То, что меня не любят некоторые представители киноиндустрии, – так я же не сто долларов, чтобы всем нравиться. У части людей, мне так кажется, нелюбовь ко мне началась еще с Одесского кинофестиваля 2012 года, где я и Олег Сенцов представляли свои фильмы, я – «Чемпионы из подворотни», Олег – «Гамер». Я в то время только начинал в кино и не ожидал такой реакции. Тогда много людей стали возмущаться: как это, коммерческое кино победило в национальном конкурсе».

А вот на съемочной площадке у Ахтема Сеитаблаева царит творческая гармония, да и сам он достаточно успешный актер театра и кино: «Говорят, что у творческого человека – два состояния: абсолютная никому ненужность и тотальная загруженность. Бывают, конечно, моменты, когда ощущаешь выгорание: ты ведь живой человек, у тебя есть жизнь кроме профессии. Тогда нужно элементарно поспать, переменить обстановку или жанр в профессии», — считает режиссер.

Подготовила Анастасия ЕПУРЬ

Источники: mil.in.ua, day.kyiv.ua, detector.media, novyny.live

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