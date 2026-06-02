Внучка нашла то, что пропустил дедушка

По информации оператора государственных лотерей МСЛ, в Одессе супруги пенсионеров стали обладателями миллионного выигрыша после покупки лотерейного билета за 30 гривен.

Глава семьи рассказал, что систематически покупал лотерейные билеты в течение примерно двадцати лет. Для него это стало своеобразным увлечением и способом проверить собственную удачу. Правда, жена Неля Васильевна, напротив, не разделяла такого энтузиазма. В то же время она неоднократно советовала мужчине прекратить тратить деньги на лотереи, поскольку значительных выигрышей у семьи раньше не было. Но мужчина оставался оптимистом и всегда повторял, что «надежда умирает последней».

Во время очередной покупки продавщица предложила мужчине попробовать новый тип билета стоимостью 30 гривен. Хотя обычно он выбирал другие варианты, на этот раз решил воспользоваться советом. В этот судьбоносный день мужчина купил два билета и попросил жену наугад выбрать один из них. Именно этот билет принес семье главный приз. Неля Васильевна шутит, что ей достался билет с миллионным выигрышем, тогда как второй оказался выигрышным всего на 20 гривен.

Интересно, что сначала мужчина самостоятельно проверил результаты и нашел только две выигрышные линии. Поэтому он даже не догадывался, что держит в руках билет с главным призом. Окончательно разобраться помогла внучка, решившая еще раз внимательно посмотреть билет и заметила третью выигрышную линию, которую дедушка не увидел.

Следует отметить, что миллион гривен семья не собирается тратить на дорогие покупки или путешествия. Главной целью остается восстановление собственного дома, который получил повреждения в результате российской атаки. По словам Нелли Васильевны, во время одного из обстрелов неподалеку от дома взорвалась ракета, а обломок пробил крышу и серьезно повредил кровлю. А из-за нехватки средств пенсионеры долгое время не могли полностью отремонтировать жилье. Теперь выигранные деньги позволят устранить последствия разрушений и провести необходимые восстановительные работы.

Кстати, история о неожиданном выигрыше быстро распространилась среди местных жителей. Продавщица, продавшая счастливый билет, отмечает, что после этой новости покупатели стали чаще интересоваться лотереями и испытывать собственную удачу.

