Ключевые моменты:

В Украине развивают проект «частной ПВО»: уже присоединились 24 компании из разных регионов.

В России ночью зафиксированы инциденты: дроны у Москвы и пожары в Чувашии после взрывов.

В Украине анонсирована реформа армии с июня 2026 года.

Предусмотрено повышение выплат.

Военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней с 4 мая 2026 года.

Частная инициатива на страже неба: 24 компании защищают собственные мощности

В Украине активно масштабируется проект «частной противовоздушной обороны». По данным Министерства обороны, к инициативе уже присоединились 24 компании из разных регионов, в том числе из Киевской, Одесской, Харьковской, Полтавской и Закарпатской областей.

Целью проекта является усиление защиты предприятий от атак беспилотников без дополнительной погрузки на боевые подразделения ВСУ. В состав таких групп входят сертифицированные гражданские работники и представители военизированной охраны, действующие под управлением Воздушных сил. Важно отметить, что:

Участие в проекте не предусматривает предоставление бронирования от мобилизации.

Эффективность подтверждена практикой: первая группа частной ПВО уже сбила реактивный «шахед» в Харьковской области, двигавшийся на скорости более 400 км/ч.

«Хлопок» в РФ: дроны над Москвой и пожары в Чувашии

Ночь на 2 мая стала беспокойной для российских регионов. В Подмосковье мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении двух беспилотников, якобы направлявшихся в сторону столицы. На фоне постоянной угрозы Кремль уже заявил, что традиционный парад 9 мая состоится в «сокращенном формате» без участия колонны военной техники.

Более серьезные инциденты зафиксированы в Чувашии, где огонь охватил сразу два важных объекта: в городе Канаш после серии взрывов вспыхнула электроподстанция ПС 220кВ; в Алатире загорелось здание офиса энергосбытовой компании.

Реформы украинской армии

Президент Владимир Зеленский анонсировал запуск масштабной реформы украинской армии, которая должна стартовать в июне 2026 года. Ключевые направления перемен согласовали в апреле, а окончательные детали планируют доработать в течение мая. Первые результаты ожидают в сфере денежного довольствия военных.

Одним из главных элементов изменений станет повышение выплат военнослужащим. В частности, минимальный уровень денежного обеспечения для тыловых должностей должен вырасти до не менее 30 тысяч гривен. Для бойцов на передовой предусмотрены существенно более высокие суммы.

Отдельное внимание будет уделено повышению выплат для командиров, боевых сержантов и офицеров — их доход должен стать ощутимо больше. Также планируется внедрение специальных контрактов для пехоты и в зависимости от выполнения боевых задач выплаты могут составлять от 250 до 400 тысяч гривен.

Также реформа включает в себя и развитие контрактной службы. По словам президента, ее усилят таким образом, чтобы обеспечить четко определенные сроки службы.

Параллельно предусмотрено постепенное увольнение военных, мобилизованных ранее. Это должно происходить поэтапно уже в этом году. Обсуждение ключевых изменений поручено военному руководству и министру обороны Михаилу Федорову вместе с боевыми командирами.

Глава государства ожидает уже в ближайшее время получить детальный план внедрения реформы — в частности, график повышения выплат с июня и обновленную систему контрактов.

Напомним, в Украине продлили военное положение и общую мобилизацию еще на 90 дней, начиная с 4 мая 2026 года. Это решение является частью более широкой стратегии изменений в секторе обороны.

