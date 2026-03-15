Ключевые моменты:
- 14 марта на вокзале «Одесса-Главная» выступил военный оркестр командования «Юг».
- Концерт посвятили Дню украинского добровольца.
- Музыканты исполнили украинские и мировые композиции в современной аранжировке.
- Необычный концерт собрал десятки зрителей.
Как рассказали в пресс-службе мэрии города, музыканты в погонах подготовили для одесситов и гостей города яркую программу. В стенах вокзала звучали как украинские композиции, так и мировые шедевры, но в современной, драйвовой аранжировке.
Случайные прохожие и пассажиры, ожидавшие свои поезда, на время забыли о суете, чтобы поаплодировать защитникам.
Отметим, что музыкальный перформанс стал не единственным событием дня. Также в честь Дня украинского добровольца в Одессе провели памятный автопробег, напомнив горожанам о тех, кто по зову сердца первыми встал на защиту страны.
Спросить AI: