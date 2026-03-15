14 марта на вокзале «Одесса-Главная» выступил военный оркестр командования «Юг».

Концерт посвятили Дню украинского добровольца.

Музыканты исполнили украинские и мировые композиции в современной аранжировке.

Необычный концерт собрал десятки зрителей.

Как рассказали в пресс-службе мэрии города, музыканты в погонах подготовили для одесситов и гостей города яркую программу. В стенах вокзала звучали как украинские композиции, так и мировые шедевры, но в современной, драйвовой аранжировке.

Случайные прохожие и пассажиры, ожидавшие свои поезда, на время забыли о суете, чтобы поаплодировать защитникам.

Отметим, что музыкальный перформанс стал не единственным событием дня. Также в честь Дня украинского добровольца в Одессе провели памятный автопробег, напомнив горожанам о тех, кто по зову сердца первыми встал на защиту страны.

