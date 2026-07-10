Ключевые моменты:

Иностранец «рисовал» клиентам фиктивное болгарское происхождение, придумывая им «бабушку-болгарку» для получения гражданства ЕС.

Дельца поймали с поличным сразу после получения второй части оплаты — 6 тысяч евро. Всего за услугу он просил 11 тысяч евро.

Расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Как работала схема с бабушкой-болгаркой

Преступную схему организовал 59-летний иностранец, а разоблачили его еще в феврале этого года сотрудники полиции и СБУ. По версии следствия, он предлагал одесситам беспрепятственный выезд за границу через получение поддельного гражданства Республики Болгария.

Механизм сделки был довольно циничным: фигурант «подбирал» для клиента реальную гражданку Болгарии, которая вообще не была с ним знакома, и объявлял ее его «бабушкой». Используя ее официальные данные, он создавал искусственное «семейное дерево», которое якобы давало право на получение болгарского паспорта по происхождению.

Для этого дельцу приходилось массово подделывать документы:

медицинские справки;

извлечения из Госреестра актов гражданского состояния (бланки визуально копировали оригиналы Минюста);

другие бумаги, подтверждающие «болгарские корни».

Читайте также: Громкое задержание в Одессе: заместителя председателя облсовета подозревают в коррупционной схеме

Что грозит организатору незаконной переправки

Схема работала по предоплате: сначала заказчик отдавал 5 тысяч евро аванса, на которые изготавливались «липовые» документы. Затем клиент шел в консульство Болгарии подавать заявление, а сразу после выхода из дипломатического учреждения передавал организатору оставшиеся 6 тысяч евро. Именно в момент получения этой суммы полицейские и задержали иностранца.

Сейчас следствие завершено. Мужчине предъявили обвинения сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса:

Организация незаконной переправки лиц через границу.

Незаконное завладение документами.

Подделка официальных документов и их использование.

Во время следствия суд избирал мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей, однако тот воспользовался правом внести залог и вышел на свободу. Теперь его судьбу решит суд. Если вину докажут, ему грозит до 9 лет заключения, лишение права занимать определенные должности на 3 года и конфискация имущества.