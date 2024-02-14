На одесском памятнике архитектуры вырос новый этаж: что происходит (фото, видео)

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского горсовета.

Здание Трощинского, более известное как «Дом Гоголя», построено в 1849 году. До войны с россией специальная комиссия вынесла вердикт о том, что фасадная часть дома Гоголя признана непригодной для проживания. Ну а еще в апреле 2018 года обрушилась часть крыши. Затем с владельцами многострадального дома было достигнуто полное взаимопонимание, начат процесс восстановления памятника архитектуры.

Как сообщили в мэрии, был оформлен необходимый пакет документов на противоаварийные работы. По договору подрядчик должен был остановить разрушение здания, укрепить его конструкции и подготовить к дальнейшим реставрационным работам с сохранением аутентичного вида.

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«И действительно, уполномоченное лицо владельцев ООО «Хилс Инвест» в 2021 году выполнило основной объем противоаварийных работ. Но на этом хорошая история, к сожалению, закончилась», — говорится в сообщении мэрии.

В 2023 году под видом продолжения противоаварийных работ на здании началось возведение третьего этажа со стороны двора и устройство новых балконов. Скорей всего владелец пытался приспособить достопримечательность под отель, говорят в мэрии.

Сейчас незаконные работы на памятнике архитектуры остановлены.

«Все свои действия застройщик должен согласовывать с уполномоченными органами и получать разрешения в установленном законом порядке. А не вводить в заблуждение и выполнять несанкционированные работы в надежде, что они останутся незамеченными», — отметил мэр Одессы.

Напомним, в конце августа 2020 года был подписан меморандум о сотрудничестве и реставрации сохранения объекта культурного наследия по улице Гоголя, 11. Меморандум был подписан между Приморской районной администрацией и представителями Общества совладельцев многоквартирного дома «Уютное» (владельцами квартир в доме Гоголя). Тогда нам сообщили, что совладельцы квартир займутся восстановлением внутренних помещений, а исполнительные органы Одесского горсовета – реставрацией фасада и капитальным ремонтом мест общего пользования.