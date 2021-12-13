Скандальная победа Ломаченко и взрывы на Маразлиевской: главные новости Одессы за 12 декабря

Воскресение, 12 декабря 2021 года, запомнилось нам такими важными и просто интересными событиями:

Вроде и копейки стоят пакеты в супермаркетах, но в Одессе придумали, как и на этом сэкономить: “Наш народ не победить” — одесситы нашли замену бесплатным пластиковым пакетам

Представители «7 километра» ответили на притязания минобороны на земли промрынка: Никаких земель Минобороны в пользовании у рынка нет

Выходец из Белгород-Днестровского боксер Василий Ломаченко выиграл бой и теперь может претендовать на чемпионство

Правда, его победу омрачил скандал с флагом: украинцам не понравилось, что после победы Ломаченко набросил на себя флаг родного Белгород-Днестровского, а не государственный жовто-блакитний стяг.

И это был не последний спортивный скандал за день. На Маразлиевской раздавались взрывы и шел дым — это фанаты напали на автобус «Черноморца»

Но даже нападение ультрас перед матчем не помешало футболистам одесского клуба обыграть свои соперников: и Черноморец ушел на зимний перерыв с победой

В Одессе начали продавать живые сосны к Новому году, вот только цены на них пока «кусючие»:

«Они золотые?!»: почем живые елочки в центре города?

Мы продолжаем находить и знакомить наших читателей с Одесским стрит-артом. На этот раз отметились ворота на Прохоровской: Ворота по-одесски — щедрый стол для всего двора и кот с сосисками

Фотокор «Одесской Жизни» прогуляся по центру Одессы и теперь мы все можем полюбоваться новогодними витринами в магазинах и заведениях нашего города: Новогодние витрины в центре Одессы: праздник на максималках (фоторепортаж)

Не обошли стороной мы в своих публикациях и историю города. Ей посвящены сразу две публикации:

Первые мэры Одессы: кем они были и как управляли городом?

Архитектурные тайны Одессы: проект полуциркульных зданий не понравился Воронцову